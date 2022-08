Fortsatt liv i forbrukerne

Walmart er verdens største fysiske detaljist, med nesten 11.000 hypermarkeder i 24 land. Konsernets regnskap gir følgelig en god pekepinn på utviklingen i husholdningenes forbruk og kjøpemønstre.

Tirsdag ble det kjent at både topp- og bunnlinjen overgikk analytikernes forventninger, og ved firetiden var Walmart-aksjen opp med 5 prosent. Omsetningen steg med 8,4 prosent fra samme periode i fjor, omtrent like mye som USAs årlige konsumprisvekst i juli. Marginene krympet imidlertid som følge av dyrere innsatsfaktorer.

Ledelsen fortalte videre at kundene nå bruker mer penger på matvarer og drivstoff og mindre på slikt som klær og elektronikk. Marginene på de førstnevnte kategoriene er lavere, så Walmart tror inntjeningen per aksje vil svekke seg med 9-11 prosent i år.

I sin kvartalsrapport nevnte Walmart, som er kjent for sine lave priser, dessuten at butikkene trekker til seg stadig flere relativt velstående kunder. Det skyldes at også denne gruppen har fått dårligere råd og forsøker å redusere sine levekostnader.

Også en annen amerikansk handelsgigant, Home Depot, var ute med tall. Selskapet er USAs fjerde største detaljist og selger hovedsakelig byggevarer og verktøy. Også her overrasket både topp- og bunnlinjen positivt. På en sammenlignbar basis økte omsetningen med 5,8 prosent, men dette skyldtes i sin helhet prisøkninger. Antallet transaksjoner falt med 3 prosent.

Detaljene i regnskapet viser at etterspørselen fra profesjonelle håndtverkere holdt seg høy samtidig som aktiviteten i gjør-det-selv-segmentet avtok. Home Depots aksjekurs var tirsdag ettermiddag opp med nesten 2 prosent.

For øvrig opplyste BHP, verdens største gruveselskap, at regnskapsårets overskudd ble høyere enn noen gang på 11 år. Blant annet bidro skyhøye kullpriser til å løfte lønnsomheten. BHP-kursen la på seg mer enn 4 prosent.