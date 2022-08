Makrotall skaper frykt

Det er tre typer investorer. Den første kjøper simpelt hen indeksfond og opererer med en fast allokering mellom ulike aktivaklasser. Den andre, så kalte «makroinvestorer», fordeler pengene basert på forventninger om økonomisk utvikling. Den tredje er «aksjeplukkere» og fokuserer på hvilke selskaper som er best drevet, har best markedsposisjon, er mest attraktivt priset og så videre.

Vi er nå inne i en periode der makroøkonomiske forhold vi har tatt for gitt i flere tiår ikke lenger vedvarer, og dette betyr at «makroforvalterne» har gode muligheter til å skape meravkastning.

De ulike landenes inflasjonsutvikling er viktige datapunkter i så måte. Onsdag ble det kjent at Storbritannias årlige konsumprisvekst i juli steg til 10,1 prosent, 0,3 prosentpoeng mer enn ventet og 0,7 prosentpoeng mer enn i juni. Også eurosonen og Kinas årlige inflasjon fortsetter å stige, mens den i USA og Japan falt noe tilbake.

De årlige tallene fanger imidlertid ikke opp kortsiktige endringer. Den månedlige inflasjonen sank i alle de nevnte områdene, med unntak av Kina. Sentralbankenes innstramninger fungerer, men det vil ta mange måneder og rentehevinger før deres inflasjonsmål kan nås.

Selv i USA trengs hardere lut for å få bukt med inflasjonen. Fersk statistikk viser at landets detaljhandel, ekskludert biler og drivstoff, økte med overraskende høye 0,7 prosent fra juni til juli. Den årlige veksten var 9,3 prosent.

Også tirsdagens kvartalsrapporter fra Walmart og Home Depot avdekket at den amerikanske forbrukeren er i bedre form enn fryktet. Onsdag ga Target, landets syvende største detaljist, imidlertid et litt mer negativt bilde. Aksjekursen var ved firetiden ned med 2 prosent, etter at selskapet bommet på analytikernes topp- og bunnlinjeestimater for andre kvartal.

Omsetningen økte med bare 3,3 prosent, langt mindre enn den generelle inflasjonen, fra samme periode i fjor. Samtidig krympet marginene kraftig, delvis fordi kundene betaler mer for varer med lav lønnsomhet – som mat- og drikkevarer – og har mindre penger til over for de mer lukrative produktene. I tillegg ble Target nødt til å selge mange varer med betydelige avslag som følge av for store varelagre. Den evig optimistiske ledelsen venter imidlertid en rekyl i lønnsomheten i andre halvår og opprettholdt sin prognose for hele 2022.