Handelsbransjen spår elendig halvår

I de seneste dagene har fire av USAs største fysiske detaljister lagt frem sine tall for andre kvartal, Walmart og Home Depot rapporterte tirsdag, fulgt av Target onsdag og Kohl's torsdag. Sistnevnte slo analytikernes topp- og bunnlinjeestimat, men reduserte sin «guiding» for hele året. Aksjekursen var torsdag ettermiddag ned med mer enn 5 prosent.

Et fellestrekk er at alle disse selskapene opplever en endring i kundenes forbruksmønster. Skyhøy inflasjon medfører at husholdningene bruker mer penger på dagligvarer og har mindre til overs for slikt som klær, sko, konsumerelektronikk og ting til hjemmet. I tillegg styrer de helst unna merkevarene og kjøper billigere generiske versjoner.

De store butikkjedene forteller videre at redusert etterspørsel tvinger dem til å redusere en rekke priser for å bli kvitt varene. Det til tross for at innkjøpsprisene har steget kraftig. Dermed sliter detaljistene ikke bare med svak omsetning, men også med langt lavere marginer. I Kohl's tilfelle spår ledelsen et salgsfall på 5-6 prosent sammenlignet med det foregående regnskapsåret, mens inntjeningsprognosen ble senket fra 6,45-6,85 dollar per aksje til bare 2,80-3,20 dollar per aksje.

Analytikerne har tatt høyde for en negativ utvikling i andre kvartal, men har ennå ikke bakt inn en vedvarende oppbremsing i sine estimater for resten av året. Dette så vi også i forbindelse med Estee Lauders resultatfremleggelse torsdag. Kosmetikkprodusentens omsetning og overskudd overrasket positivt i perioden mai-juni, mens «guidingen» for salget i hele 2022 skuffet. Aksjekursen var ned umiddelbart etter at New York-børsen åpnet, men hentet seg senere inn.

Også Cisco Systems gjorde det bedre enn ventet i andre kvartal, men her steg aksjen raskt med 6 prosent. I motsetning til Estee Lauder og butikkjedene meldte teknologigiganten at utsiktene for resten av året er bedre enn tidligere antatt. Bedringen skyldes færre problemer i forsyningskjeden.