Børsrekylen er over

Ved inngangen til fredag var S&P 500 opp med fattigslige 0,08 prosent fra forrige ukes sluttnotering. Ved firetiden pekte pilene imidlertid nedover, og dermed lå vi an til å få et ukentlig fall, etter fire uker på rad med oppgang. Også de fleste andre internasjonale børsindeksene var en god del lavere.

Relativt «haukete» signaler fra USAs sentralbank bidro til fallene. Traderne ser fortsatt en renteheving på et halvt prosentpoeng i september som mest sannsynlig, men rentederivater priser nå inn en 55 prosent sjanse for et slikt utfall, mot 59 prosent torsdag. I tillegg har renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steget til 2,98 prosent, fra en bunn på bare 2,52 prosent den 1. august.

Samtidig renner det inn lite oppløftende makrotall fra verdens største økonomier. Fersk statistikk viste fredag at Tysklands produsentprisindeks i juli steg med rekordhøye 37,2 prosent på årsbasis, og selv landets finansdepartement innrømmer nå at de økonomiske utsiktene er dystre. Foreløpige tall viser at BNP sto på stedet hvil fra første til andre kvartal, mens økonomene hadde sett for seg en økning på 0,1 prosent.

Heller ikke utviklingen i Storbritannia gir grunn til jubel. Tvert imot. En ny måling viser at forbrukertilliten i august falt til rekordlave minus 44. Hovedårsaken er skyhøy inflasjon, og britene betviler at deres kjøpekraft raskt vil hente seg inn. For øvrig viste en tredje rapport at detaljhandelen i Storbritannia økte med 0,3 prosent fra juni til juli. Salgsvolumene er imidlertid lavere enn for et år siden.

Investorene er derimot relativt optimistiske. CNNs «fear and greed»-indeks lå fredag ettermiddag på 54, det vil si så vidt på den positive siden. For en måned siden, kort tid etter at den seneste børsrekylen begynte, var den bare 33 og signaliserte «frykt». Som superinvestor Warren Buffett liker å påpeke er det ofte en god ide å kjøpe aksjer nettopp når markedet preges av pessimisme.