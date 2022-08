Lavere salg og høyere renter

PMI-tall fra eurosonen viste tirsdag at aktiviteten i næringslivet nå har falt i to måneder på rad, og i USA nedjusterte flere selskaper sin «guiding» for resten av året.

Zoom Video Communications, en vinner under pandemien, sliter for tiden med å trekke til seg nye abonnenter og varslet at årets omsetning blir verre enn tidligere antatt. Også inntektene i andre kvartal skuffet, og ved firetiden var aksjen ned med nesten 12 prosent.

Kjøpesenterkjeden Macy's slo allerede nedjusterte forventninger, men salget per butikk er ned fra fjorårets andre kvartal, og 2022-prognosen ble nedjustert. Her ble kursfallet på rundt 3 prosent.

Palo Alto Networks, som leverer cybersikkerhetsløsninger, fikk derimot et løft på 11 prosent. Selskapets bunnlinje i andre kvartal overrasket positivt, og «guidingen» for hele året ble hevet.

Generelt fortsetter høyere renteforventninger å legge en demper på børsutviklingen. Mandag kveld regnet traderne det som 55 prosent sannsynlig at amerikanske Fed jekker opp styringsrenten med 0,75 prosentpoeng i september. For en uke siden var en heving på et halvt prosentpoeng ansett som mest trolig.

Dersom markedet har rett og Fed funds-renten økes til 3 prosent i september blir nivået høyere enn noen gang siden tidlig i 2008. Det var på den tiden i ferd med å senkes etter at kraftige pengepolitiske innstramninger i perioden 2004-2006 bidro til å utløse den globale finanskrisen.

Dagens situasjon er selvsagt annerledes – og på mange måter mye verre. USAs føderale gjeld er opp fra 61 prosent av BNP i tredje kvartal 2007 til 123 prosent i dag, mens aksjeselskapenes gjeld har økt fra 43 til 49 prosent. Et lyspunkt er husholdningene, som har redusert sin belåning fra 99 til 80 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Samtidig er prisingen i aksjemarkedet høyere enn i 2007. «Shillers P/E», som baseres på S&P 500-selskapenes inflasjonsjusterte tiårige snittinntjening, lå i begynnelsen av august på 30,9, mens toppen i 2007 var 27,6. Også pris/bok er langt høyere.

En annen forskjell er at den årlige konsumprisveksten nå er nær 10 prosent i flere av verdens største økonomier, noe som gjør det vanskelig for sentralbankene å stimulere seg ut av en eventuell resesjon eller økonomisk krise. Den høyeste målingen fra 2007 var 4,3 prosent i USA.