Frykten er tilbake

Fra fredag morgen i forrige uke til tirsdag ettermiddag forduftet hele 1400 milliarder dollar i børsverdi i USA alene. Beløpet tilsvarer nesten 7 prosent av landets BNP. Ved firetiden onsdag var de fleste internasjonale børsindeksene imidlertid tilnærmet uendrede.

Uroen i aksjemarkedet og en strøm av negative nyheter har allerede satt en støkk i investorene. CNNs «fear and greed»-indeks falt fra 55 til 45 på bare en uke og er nå bare en hårsbredd fra å signalisere «frykt». Uttalelser fra Neel Kashkari, som leder Feds kontor i Minneapolis, har bidratt til den sure stemningen. Han hevdet tirsdag kveld at det ikke blir snakk om å stanse rentehevingene før det er klare tegn på at inflasjonen nærmer seg målet på 2 prosent.

Også mange toppsjefer, særlig i handelssektoren, er blitt mer pessimistiske. Tirsdag kveld og onsdag morgen nedjusterte de amerikanske butikkjedene Petco, Advance Auto Parts og Nordstrom sin «guiding» for hele året, og det samme var tilfellet for restauranteieren Brinker samt boligbyggeren Toll Brothers. Nordstrom-kursen stupte mer enn 19 prosent, mens Petco og Advance Auto Parts tapte henholdsvis 6 og 10 prosent.

Selskapene forklarer de verre utsiktene med dyrere innsatsfaktorer, problemer i forsyningskjeden og sviktende etterspørsel, mens økte renteutgifter hittil har fått lite oppmerksomhet. Det kan komme til å endre seg idet rentenivået heves enda mer og gjeld må refinansieres. Siden 1973 har USAs sentralbank så gar aldri sluttet å skru opp styringsrenten før denne oversteg konsumprisveksten. I dag er Fed funds-renten 2,25 prosent, mens den årlige inflasjonen ligger på 9,1 prosent, så rentetoppen ligger trolig et godt stykke foran oss.

På den positive siden tjener enkelte selskaper fremdeles bra. Onsdag trosset både møbelprodusenten La-Z-Boy og programvareleverandøren Intuit trenden og oppjusterte sin prognose for hele regnskapsåret. Utsiktene ble også bedre for oljeprodusenter, ettersom Brent-prisen igjen steg til over 100 dollar fatet.

For øvrig ble det onsdag kjent at boligprisene i USA i forrige måned sank, for første gang på nesten tre år. Fallet på 0,8 prosent fra juni til juli var det største siden januar 2011 og det nest største siden 1991.