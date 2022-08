I påvente av Powell

2022 har vært et frustrerende år for økonomer og investorer over hele verden. Tidlig i januar så optimistiske sjeler for seg en kraftig rekyl i kjølvannet av coronakrisen, mens surpomper fokuserte på høy inflasjon og rentehevinger. Noen mente sentralbankene ville prioritere økonomisk vekst fremfor inflasjonsmålet, mens andre så for seg en reprise av 1980-tallet, da daværende Fed-sjef Paul Volcker hevet styringsrenten til over 20 prosent for å få ned konsumprisveksten.

Torsdag håpet investorene å få flere signaler rundt USAs fremtidige pengepolitikk i forbindelse med denne ukens sentralbankmøter i Jackson Hole. Ved firetiden priset terminkontraktmarkedet inn en renteheving på 0,75 prosentpoeng i september, ytterligere 0,5 prosentpoeng innen utgangen av året, så 0,25 prosentpoeng i mars ... og «that's it». Neste juli ventes Fed funds-renten å bli senket fra 3,75 til 3,50 prosent, trolig fordi traderne regner med at USAs inflasjon på det tidspunktet vil ha falt kraftig. Aksje- og obligasjonsmarkedet tar høyde for en tilsvarende utvikling.

Spørsmålet er om dette er en realistisk forutsetning. I USA beveget både inflasjonen og styringsrenten seg i et stigende sikksakkmønster fra midten av 1960-tallet til 1980, i kjølvannet av en periode med eksepsjonelt høy befolkningsvekst. I dag er befolkningsveksten i de største økonomiene – USA, EU, Kina og Japan – derimot nær eller under null, noe som innebærer at også den underliggende etterspørselen etter råvarer øker sakte. Med mindre tilbudssiden rammes hardt – for eksempel grunnet tiltagende nasjonalisme, det grønne skiftet, en verdenskrig, ytterligere nedstengninger og/eller en klimakrise – er det følgelig lite sannsynlig at vi får en reprise av Volcker-perioden. Markedet kan med andre ord ha rett også denne gangen.

Det er imidlertid mye usikkerhet rundt neste års utvikling. Selv om en styringsrente på 3,5 prosent anses som det mest sannsynlige scenarioet ved utgangen av juli 2023, er det en 42 prosent sjanse for at nivået blir høyere, og en 26 prosent sjanse for at det blir lavere. Også når det gjelder USAs BNP-vekst i 2023 spriker estimatene voldsomt. Enkelte, som boliglångiganten Fannie Mae, tror BNP vil krympe med 0,4 prosent, mens Goldman Sachs, S&P og Fitch spår en økning på 1,6 prosent. De fleste er likevel enige om at verdens største økonomi vil gjøre det verre enn antatt i begynnelsen av dette året.