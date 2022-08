Powell varsler blodig inflasjonskamp

Pessimismen var skyhøy i forkant av denne ukens sentralbankmøter i Jackson Hole, og som ventet lovte Fed-sjef Jerome Powell fredag ettermiddag at det skal kjempes hardt for å senke konsumprisveksten. Han advarte at amerikanerne må belage seg på en periode med høyere renter og påpekte at det tidligere ikke har vært lurt å stanse innstramningene for tidlig.

Uttalelsene var imidlertid ikke fullt så «haukete» som mange hadde fryktet, og i terminkontraktmarkedet ble det ved halv fem-tiden priset inn en 44 prosent sjanse for at rentehevingen i september bare blir på et halvt prosentpoeng. Dagen før var tallet bare 36 prosent. En viktig forskjell var at traderne nå ikke lenger ser for seg et rentekutt neste sommer. Dette bidro til at S&P 500-indeksen fredag ettermiddag var ned med nesten 2 prosent.

For øvrig var Electronic Arts var blant fredagens børsvinnere i USA som følge av rykter om at Amazon skal legge inn et bud på videospillprodusenten. Aksjen var ved halv fem-tiden opp med 5 prosent.

En av USAs største kleskjeder, Gap, fikk et løft på 2 prosent. Årsaken var overraskende høye topp- og bunnlinjetall i andre kvartal. Analytikerne hadde ventet et tap på 4 cent per aksje, men i stedet ble det meldt om et overskudd på 8 cent, vel og merke justert for ekstraordinære utgifter. Inntjeningen var imidlertid ned med nesten 90 prosent fra samme periode i fjor, mens omsetningen svekket seg med 10 prosent. Ledelsen skyldte på dyrere innsatsfaktorer og redusert kjøpekraft blant forbrukerne.

IT-produsenten Dell Technologies fikk derimot et kursfall på mer enn 8 prosent. Salget i andre kvartal skuffet noe i kjølvannet av en periode med skyhøyt PC-salg under coronapandemien, og dessuten ble prognosen for 2022 senket. Inntjeningen per aksje var imidlertid bedre enn ventet.

I Europa gikk det dårlig med den danske shippingkjempen Mærsk. Aksjekursen sank med 3 prosent da det ble kjent at containerproduksjonsvirksomheten likevel ikke skal selges til kinesiske International Marine Containers. Ledelsen viste til at USAs konkurransetilsyn har uttrykt bekymringer rundt transaksjonen.