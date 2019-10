Farlig stoff i tre av fire plastprodukter

Det er VG som gjengir funn fra den norsk-tyske studien, som publiseres i tidsskriftet Environmental Science and Technology. Gemini skrev først om saken.

– Vi kjøpte 34 forskjellige produkter som omfattet alt fra yoghurtbegre til badesvamper for barn, og skilte ut kjemikaliene i et laboratorium. Tre fjerdedeler inneholdt farlige stoffer, sier Martin Wagner, seniorforfatter av artikkelen og førsteamanuensis ved institutt for biologi ved NTNU.

Alle produktene var kjøpt i Tyskland. Plasten ble løst opp, og 1.400 kjemikalier stadfestet, men selv om forskerne holdt på i halvannet år, klarte de bare å identifisere 20 prosent av kjemikaliene i cocktailen.

– Det er et problem, ikke bare for oss forbrukere, men også for produsentene, sier Wagner, som er spesialist på plastprodukter og helseeffektene av dem.

– Vi ser en toksisk effekt i miksturen vi trekker ut av plasten når menneskeceller blir utsatt for denne i laboratoriet. Men vi kan ikke si eksakt hvilke farlige stoffer det er snakk om, sier Wagner.

20 av produktene som ble testet, var slike som er i nærkontakt med mat. Det betyr imidlertid ikke at de farlige stoffene går over i maten. En tidligere norsk studie fra 2017 påviste ingen slik overføring.