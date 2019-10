MDG vil gjøre overføringer fra Oljefondet og gi til FNs grønne klimafond

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil overføre penger fra oljefondet over i FNs grønne klimafond.

Det bekrefter Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG, i en artikkel fra Aftenposten mandag etter at Une Bastholm, najonal talsperson og stortingsrepresentant, ga uttrykk for det samme i april.

MDG vil innføre en ordning fra og med 2020 hvor opptil to prosent av nasjonalinntekten årlig overføres fra oljefondet til klimatiltak i utviklingsland.

For 2020 foreslås en overføring på 65 milliarder kroner, eller om lag 28 prosent av strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd for inneværende år.

Legger man nasjonalinntekten til grunn, så kan forslaget innebære overføringer til FN på over 80 milliarder kroner allerede tidlig på 2020-tallet.

Arild Hermstad sier overfor Aftenposten at de ikke har satt en bestemt sluttdato for overføringer til FNs klimafond.

– Vi har ikke tatt stilling til hvor lenge Norge må sette av en slik sum, men behovet for klimafinansiering kommer neppe til å minske i årene fremover, sier Hermstad som påpeker at dette FN-fondet ble etablert for å være en sentral motor for omstilling og utvikling globalt, ifølge avisen.

MDG gjorde et svært godt kommunevalg i september, særlig i Oslo.

Thunberg setter dagsorden

Den 16-årige klimaaktivisten Greta Thunberg har på egenhånd satt dagsorden i nyhetsbildet den siste tiden. Den kraftfulle talen hun holdt i New York i forrige uke, foran verdens toppledere, har virkelig tatt engasjement for klimasaken til et nytt nivå.

På fredag streiket over sju millioner mennesker i over 170 landet for klimasaken. I Montreal, der Thunberg selv deltok i streiken og demonstrasjonen, skal det ha vært over en halv million mennesker som deltok under aksjonen.

Thunberg har vist seg å inneha karisma, taleevne og kraft som engasjerer, i tillegg er hun soleklar favoritt til å bli lest opp som vinner av Nobels Fredspris senere i år.

En av de største bookmakerne gir deg bare 1,25x pengene om du ønsker å spekulere i at årets pris går til den svenske 16-åringen. Trekker du fra marginen, så impliserer oddsen at bookmakeren mener det er mellom 90 og 95 prosent sannsynlighet for at Thunberg får den gjeve prisen.