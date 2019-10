Mer veggis-pizza og kjøttfrie burgere: Varsler grønt skifte i Peppes Pizza og Burger King

TØNSBERG: – Hykleriet i klima er betydelig, sier investor Jens Ulltveit-Moe.

270 representanter fra dagligvarebransjen er torsdag samlet på DLFs høstmøte i Tønsberg. Ullveit-Moe var en av innlederne i formiddag.

Vi kan både spare penger, redde klimaet og få ny omsetning Jens Ulltveit-Moe

Ulltveit-Moe slår fast at klimaspørsmålet er den største trusselen menneskeheten nå står overfor. Han skryter av Greta Thunberg og mener hun har skapt et stort skifte i folks bevissthet.

Ifølge Kapital er han Norges 122. rikeste, god for 2,3 milliarder kroner.

Selv startet milliardæren i shipping. Nå eier han 414 restauranter.

Blant dem er kjedene Peppes Pizza, Burger King og biffstedet TGI Friday’s.

Ved siden av investeringsvirksomheten er Ullveit-Moe også styreleder i CICERO Senter for klimaforskning.

– Jeg har holdt på med dette i 15 år, og jeg tenkte i utgangspunktet at det var viktig å bli kvitt diesel og bensin. Men la oss se på fakta her. Jeg ble veldig overrasket da jeg gjorde det, sier han.

– Hvis du ser på de totale CO2-utslippene er jordbruket helt sentralt i å løse klimakrisen. Dette er den glemte sektoren. Utslippene er fire ganger så store som fra luftfarten, sier Ulltveit-Moe.

– Skikkelig trykk på oss

Dette mener investoren påvirker norsk serverings- og dagligvarebransje.

– Vi kan ikke stikke hodet i sanden. Det blir et skikkelig trykk på oss for å vise at vi gjør noe. I første omgang bør vi tenke annerledes fordi det er en form for selvforsvar.

– Ellers ender vi opp som en av konkurrentene som torsdag stengte sjappa i Norge, sier han.

Domino's Pizza, som eier ti Dolly Dimples-restauranter og 47 Domino's-restauranter i Norge, kunngjorde torsdag at de vil trekke seg ut av landet etter skuffende resultater.

Ulltveit-Moe innrømmer at restaurantene hans ikke er noe stort forbilde i klimasaken. Men han mener økt klimabevissthet også gir nye forretningsmuligheter.

– Kjøtt er dyrt i Norge. Vi kan både spare penger, redde klimaet og få ny omsetning, sier han.

Varsler omlegging

Han tror ikke på undersøkelser som viser at folk uten videre velger dagligvarer på basis av CO2-avtrykket.

– 62 prosent av norske forbrukere sier bærekraft påvirker deres kjøpsbeslutninger. Her lyver de selvsagt. Hykleriet i klima er betydelig, sier han.

– Vi kan ikke diktere noen, men vi kan gjøre klimavennlige alternativer mer tiltrekkende ved å legge om menyen. Vi må hjelpe klimaet uten tvang. Vi må ta høyde for smaksendringene og tilby kjøttfrie alternativer. Særlig er det viktig å komme kvinnene i møte. Det er de som bestemmer hvilken restaurant man går på, sier han.

Han opplyser at 40 prosent av hamburgere i Sverige nå er uten rødt kjøtt.

– Jeg klarer ikke smake forskjell på kjøttfrie hamburgere og vanlige. Dessuten øker Burger King veldig på halloumi. For ti år siden ville jeg aldri ha trodd at burger med geitost var en stor salgsvinner, sier han.