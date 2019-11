Sissener mener MDG må ta noe av skylden for den svake kronen

Konvensjonell økonomisk teori sier at når forholdet mellom den norske og utenlandske renten (her: EU og USA) blir større, så skal den norske kroner styrke seg.

Med nullrente i Eurosonen og tre raske rentekutt i USA, så er det noe forunderlig at den norske kronen har svekket seg markant det siste året.

Oljeprisfallet i 2014-2016 og utsiktene til svakere inntjening fra oljevirksomheten fremover, samt at det globale risikobildet gjør en illikvid krone mindre attraktiv, veier på kronekursen.

E24 skriver at Jan Petter Sissener, under Nordnet Investorkveld mandag, uttalte at årsaken til den uvanlig svake kronen blant annet er Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Det var vel en litt flåsete kommentar, men det jeg helt sikkert sa var at all den politiske støyen i Norge rundt olje og oljens fremtid – og en vinglete Jonas Gahr Støre og et MDG som er helt klare på at oljeproduksjonen skal avsluttes innen 2030 – absolutt har en påvirkning på utlendingers tillit til den norske fremtiden, utdypet Sissener overfor E24.

MDG har programfestet at de ønsker å «redusere klimagassutslippene fra norsk territorium med 60 prosent innen 2030, og 95 % innen 2050».

– Jeg har ingen problemer med å skylde på den støyen MDG pisker opp, for det er de som går foran. Det er ikke vanskelig å se for seg en rødgrønn regjering i 2021 etter årets valgresultat, og hvis utlendingene begynner å tro at oljevirksomheten i Norge skal opphøre innen 2030, så er de ikke dummere enn å skjønne at Norge ikke klarer å erstatte de 280 milliardene i kroner som oljen tilfører Norge i året, sier Sissener overfor E24.