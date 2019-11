Scanship-sjefen: – Vil gi vekst og avkastning for alle som er investert

Scanship Holding har gått snaue 300 prosent på børs i år. Børsraketten er et norsk miljøteknologiselskap med hovedkontor i Tønsberg. Selskapet har spesialisert seg på utvikling av avfalls- og avløpsvannsystemer for skipsfarten, men opererer også innenfor aquaculture og onshore.

Lenge greide verken avhengige (les: betalte) eller uavhengige analytikere å se verdier for mer enn rundt 10 kroner per aksje i selskapet, men nå er situasjonen en annen.

Nærmest ubegrensede muligheter

Scanship leverer dusinvis av løsninger innenfor en rekke segmenter, men hovedpoenget er enkelt.

Selskapets teknologi baserer seg på å gjøre alt fra avsløpsvann, søppel, slam og plastikk mm. til rent vann, gjødsel eller energiprodukter. Dette medfører at brukere av systemene kan selge et sluttprodukt fra sin egen avfallshåndtering, eller kutte egne energikostnader.

Både tradisjonelt og i tiden fremover er det cruiseindustrien som vil utgjør mesteparten av selskapets omsetning. Avfalls- og avløpsvann, sammen med energiproduksjon fra avfall med karbonfangst (MAP), kan ifølge selskapet selv gi en besparelse på én million dollar per år for store cruiseskip. Det gir en paypack på omkring fem år, og med stigende karbonpriser kan denne falle ytterligere.

– Vil gi vekst og avkastning for alle som er investert

I sommer kjøpte Scanship opp det landbaserte pyrolyseselskapet ETIA. Selskapet leverer teknologi for å produsere ren energi av avfall og biomasse, samt omdanne dette til verdifulle ressurser som biokull. Det vil kunne erstatte fossilt kull eller kunne gi jordforbedring for å redusere bruk av kunstgjødsel.

Henrik Badin, konsernsjef hos Scanship, uttrykker overfor Finansavisen at ETIA har et stort potensial for å levere klimavennlige løsninger på land.

– Selskapet leverer teknologi for å produsere biocoke av skogsavfall som erstatter fossilt kull i metallurgisk industri, og derigjennom bidrar til å avkarbonisere en industri som i dag representerer mer enn 10 prosent av verdens CO2 utslipp.

ETIA har også teknologi som kan omdanne plast til hydrogen.

– I tillegg leverer selskapet teknologi for å omdanne plastavfall til elektrisitet og hydrogen. Sistnevnte løsning omdanner plasten også til grafitt og graphene, sier Badin.

Ifølge toppsjefen vil den horisontale ekspansjonen kunne skape store aksjonærverdier.

– Med Scanship’s oppkjøp av ETIA mangedobler vi våre addreserbare markeder, hvor vi øker våre muligheter for å få ut teknologi i stor skala. Noe som gjør oss relevante for å rydde opp i avfallsproblemene, og bidra med avkarbonisering ved å erstatte fossilt drivstoff, sier Badin før han fortsetter.

– Dette vil gi vekst og avkastning for alle som er investert i selskapet. Og det hele handler om å gi avfall verdi, her er vi ledende teknologisk.

Tar opp dekning og anbefaler kjøp

Pareto Securities publiserte denne uken en omfattende rapport og initierte dekning av selskapet.

Meglerhuset tror at Scanship vil vokse enormt fremover. Først og fremst er det veksten innenfor cruiseindustrien som driver estimatene. Med strengere miljøkrav, høyere karbonpriser og store kostnadsbesparelser forbundet med Scanships teknologi, forventer Pareto at både retrofits og nybygg vil gi mye arbeid for selskapet frem mot 2030.

Meglerhuset er også svært positive til ETIA-transaksjonen. Oppkjøpet av den landbaserte pyrolyse-spesialisten gir Scanship et stort vekstpotensiale på land med åpenbare synergier, går det frem i Pareto-rapporten.

Meglerforetaket tror at den landbaserte delen av organisasjonen vil omsette for 233 millioner kroner i 2022, en mangedobling fra dagens nivå.

Analytikerne Gard Aarvik og Daniel Nilsen fremhever også en annen viktig driver til vekst, men som også kan gi lavere kapitalkostnad. Når et Scanship-system er installert, så gir det i praksis monopol på vedlikehold- og utbedringsarbeid. Siden vedlikehold er forutsigbart og en tvungen kostnad på kundens hånd, tror Pareto på en dobling av omsetningen fra Aftersales-segmentet frem mot 2022, og videre vekst i takt med at Scanship-porteføljen vokser.

Pareto verdsetter selskapet ved anvendelse av flere teknikker, men lener seg mest mot en DCF-modell. Meglerhuset presiserer at verdien av selskapet er svært sensitivt for endringer i vekstestimatene, noe Pareto modellerer mye av. Det samme gjelder avkastningskravet, som i analysen settes til åtte prosent (totalkapitalen), og marginforventningene, der Pareto legger seg under konsensus for innværende år.

I sum, med en kapitallett forretningsmodell, regulatorisk medvind og enorme vekstmuligheter, anbefaler meglerhuset kjøp av Scanship-aksjen med et kursmål på 23 kroner.

Aksjen handles opp 2,70 prosent til 17,10 kroner på Oslo Børs fredag.