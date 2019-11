Klimakrisen kan gi betydelig utslag på økonomisk vekst

Klimakrisen kan kappe tre prosent av den globale økonomien de neste 30 årene.

Det går frem i en studie fra Economist Intelligence Unit (EIU).

«Det er viktig å huske at et tap på 3 prosent av det reelt BNP i 2050 er svært betydelig for den globale økonomien, og at det vil være økonomiske tap i hvert år i de kommende tiårene», sier John Ferguson, analysedirektør i EIU.

Ifølge studien er det land i Afrika (4,7 prosent), såvel som Midtøsten (3,7 prosent) og Sør-Amerika (3,8 prosent), som vil bli hardest rammet.

USA, som med president Donald Trump ved roret ikke slutter opp om Parisavtalen, vil kunne bli rammet med et redusert BNP på over én prosent 30 år frem i tid.

Om prosessen går i orden, vil USA offisielt være ute av klimaavtalen på dagen etter presidentvalget neste år.

Studien trekker frem at den økte hyppigheten av storbranner og ekstremvær er blant faktorene som vil slå inn på amerikansk økonomi.

I fjor la amerikanske myndigheter frem en rapport som også konkluderte med store økonomiske tap i USA som følge av klimaendringer, men rapporten ble ikke anerkjent i Det hvite hus, ifølge Reuters.

Toppledere fra hele verden vil møte på FN-konferansen i Madrid i desember for å diskutere klimakrisen og temperaturmål. Aktivisten Greta Thunberg vil også være tilstede.