Oddekalv unngikk konkurs i siste øyeblikk

Norges Miljøvernforbund er under hardt økonomisk press, men har overlevd blant annet takket være støtte fra milliardærene Trond Mohn og Per Grieg.

Men i går formiddag var det på nippet til å gå galt.

På nippet til konkurs

Et heleid datterselskap av miljøorganisasjonen Kurt Oddekalv startet og leder, måtte møte i Bergen tingrett med en konkursbegjæring hengende over seg.

Selskapet Miljødronningen AS eier og driver forsknings- og konferanseskipet MS Miljødronningen, som er en spydspiss i miljøkampen Oddekalv fører.

Men i går kunne eierselskapet blitt tatt under bobehandling. Et utestående krav på manglende innbetalt arbeidsgiveravgift holdt på å velte Miljødronningen.

– Det var snakk om noen og tyvetusen kroner, sier Oddekalv.

Men pengene ble innbetalt, og dermed ble rettsmøtet avlyst like før det skulle ta til klokken 10.

Forsinket julelønn

Finansavisen har vært i kontakt med Kemneren i Bergen som bekrefter at konkursbegjæringen ble trukket. Ut over det kommenteres ikke enkeltsaker, men det opplyses på generelt grunnlag at den klare hovedregelen er at man trekker konkurssaker om man mottar fullt oppgjør fra skyldnere før rettsmøtet begynner.

Det er ikke bare skattemyndighetene som har måtte vente på oppgjør.

– I går fikk de ansatte lønn som har uteblitt i ni dager. Det er leit. Desember er en helvetes måned å være for sent ute med lønningene, sier Oddekalv.

Han skulle helst sett at økonomien var sterk, men det er en evig kamp med å finansiere miljøarbeidet.

– Vi har alltid vært en organisasjon som har strevd med økonomien. Vi har for lite penger i forhold til antallet saker vi involverer oss i.

Plastrekord

Et av de store prosjektene i år har vært å samle plast fra havet og strender langs norskekysten.

– Sammen med organisasjonen In The Same Boat har vi i år samlet inn 220 tonn søppel. Det er rekord, og jeg er veldig stolt av resultatet. Men vi kommer ikke på Dagsrevyen som andre gjør, av den grunn, sier den frittalende miljøkjemperen.

Plastinnsamlingen startet i Bergen i mai og ble avsluttet i Vardø i slutten av august.

Tynges av gjeld

Selv om konkursen i datterselskapet i går ble unngått, så kunne beløpet man skyldte ført til langt alvorligere problemer for Norges Miljøvernforbund.

NÆR KONKURS: Selskapet Miljødronningen AS eier fartøyet MS Miljødronningen. Kemneren i Bergen var nær ved å slå selskapet konkurs, på grunn av utestående krav om arbeidsgiveravgift. Foto: AQWIS/WIKIMEDIA COMMONS/CC-BY-SA-3.0

De har nemlig en utestående gjeld til datterselskapet på rundt 56 millioner kroner, ifølge regnskapene for 2018. Gjelden har økt med tre millioner fra året før.

Egenkapitalen er dundrende negativ med et udekket tap på 37 millioner kroner.

I tillegg har selskapet som eier skipet Miljødronningen lånt 9,9 millioner kroner av Trond Mohn. Lånet er rente- og avdragsfritt.

Ifølge Skipsregisteret har Sparebanken Vest et pant på 40 millioner i skipet, men pantet er transportert til det Trond Mohn-eide selskapet Meteva og Norges Miljøvernforbund. Meteva har førsteprioritet med en andel på 5 millioner. Resterende beløp på 35 millioner har Miljøvernforbundet andreprioritet i.

Verdien av skipet og utstyret om bord er bokført til 30 millioner kroner.

Flere blir medlem

Oddekalv sier medlemstallet i organisasjonen er på vei oppover igjen, etter noen år med tilbakegang, og det bidrar godt. Samtidig falt de samlede inntektene i fjor med flere millioner kroner, og regninger, avgifter og lønninger skal betales fortløpende.

I oktober i fjor registrerte Sjøfartsdirektoratet et utlegg på 84.000 kroner i skipet MS Miljødronningen. Dette er ikke slettet, men Oddekalv er ikke bekymret for kravet.

– Hvordan skal dere klare å kapitalisere på alt det gode arbeidet dere gjør med å rense sjøen for plastavfall?

– Vi har noen sponsorer, og selv jobber jeg hardt med å skaffe flere millioner i inntekter fra ulike kilder. Arbeidet vårt hadde ikke gått uten de mange bidragsyterne som stiller med utstyr og alt arbeidet de frivillige nedlegger, sier Oddekalv.