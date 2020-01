Thunberg: – Ville ikke kastet bort tiden min på Trump

Thunberg gjorde i går et stort radiointervju med BBC, hvor hun blant annet snakket med den kjente programlederen David Attenborough. De var inne på en rekke temaer. Som angrep fra statsledere.

USAs president Donald Trump har sett seg lei av Thunbergs innsats i kampen mot klimaendringer. På Twitter skrev Trump dette 12. desember, etter at Thunberg ble kåret til årets navn av magasinet Time:

– Så tåpelig. Greta må ta tak i sine aggresjonsproblemer og deretter gå på en bra, gammel film med en venn! Slapp av, Greta, slapp av!

– Ville ikke kastet bort tiden min

Under radiointervjuet på BBC fikk Thunberg spørsmål om hva hun ville sagt til Trump dersom de hadde møttes.

– Ærlig talt, jeg tror ikke jeg ville ha sagt noe fordi han tydeligvis ikke hører på forskere og eksperter, så hvorfor ville han hørt på meg? Så jeg ville nok ikke sagt noe. Jeg ville ikke kastet bort tiden min på det, svarer Thunberg.

Brasils president Jair Bolsonaro omtalte svensken som en drittunge i desember.

– Disse angrepene er bare morsomme fordi de åpenbart betyr ingenting. Jeg tipper at de selvsagt har noe å si, ettersom de er livredde for at unge mennesker kommer med endringer som de selv ikke ønsker, men det er bare et bevis på at vi faktisk gjøre noe og at de ser oss som en slags trussel, sier Thunberg.

Ros fra Attenborough

I et intervju med BBC sa Thunbergs far, Svante Thunberg, at han bekymrer seg over de mange falske historiene om datteren og hatet det skaper.

– Men hun håndterer kritikken usedvanlig bra. Jeg vet ærlig talt ikke hvordan hun klarer det. Hun ler for det meste og synes det er veldig morsomt, sier Svante Thunberg.

Den 93 år gamle TV-legenden Attenborough takket Thunberg for innsatsen hennes.

– Du har vekket verden, sa Attenborough.

