Vow cruiser inn ny kontrakt

Saken oppdateres.

Vow har gjennom datterselskapet Scanship AS blitt tildelt en kontrakt med CSSC for levering av avfallshåndteringssystem til et cruiseskip som skal inn i trafikk i 2022 under det nye merket CSSC Carnival, går det frem av en børsmelding.

CSSC Carnival er et joint venture mellom det amerikansk cruiserederiet Carnival, det kinesiske statlige fondet China Investment Corporation og verftet CSSC.

Scanship har tidligere blitt tildelt en kontrakt for levering av sitt avanserte vannrensesystem til samme skip.

CSSC Carnival har akkurat nå kontrakter med CSSC for bygging av opptil seks skip, hvorav to er faste og fire er opsjoner.

Vow faller 0,4 prosent til 26,60 kroner på Oslo Børs onsdag formiddag.

Etter en ESG-reprising har Vow (tidligere Scanship Holding) steget hele 400 prosent i løpet av de siste 12 månedene.