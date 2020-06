Laksemilliardær kutter støtte til vindkraftmotstand

Salmar-gründer Gustav Witzøe har tidligere dekket advokatregningene for aksjonsgruppen som er motstandere mot vindkraft på Frøya.

Men nå er det slutt. Lakse-toppen har kuttet den økonomiske støtten, melder VG.

Etter at Kommunaldepartementet i juni 2019 vedtok at Trønderenergi hadde rett til å bygge ut vindprosjektet på Frøya var det spikeren i kista for milliardæren.

– Etter at det ble et lovlig fattet vedtak om utbygging, og all tvil rundt det spørsmålet ble lagt til side, har jeg forholdt meg til det, sier Witzøe til VG.

– Jeg har ingen rolle i dette og har ikke hatt det på en god stund. Jeg har bidratt økonomisk så de kunne bruke en advokat til å få prøvd saken sin, på lik linje som utbygger. Det er alt, sier Witzøe til VG.

– Jeg er ikke imot vindkraft, men jeg synes at man kan bygge der det utgjør minst mulig inngrep. Dette er det samme vi jobber med i oppdrettsnæringen. Vi må begrense våre inngrep mest mulig, sier Witzøe.

Motstandsleder bekrefter støtte

Hans Anton Grønskag, som er leder av «Nei til vindkraftverk på Frøya», bekrefter til VG at de ikke har hatt støtte fra Witzøe den siste tiden.

– Vi aksepterer så klart at han ikke ønsker det lenger, og vi har heller ikke sendt flere advokatregninger til ham, sier Grønskag til VG.

Grønskag mener støtten fra lakse-gründeren har vært viktig.

– Det har vært uvurderlig for oss, og det vil vi takke Witzøe for, sier Grønskag.