Vow får millioner av staten til grønt prosjekt

Innovasjon Norge har innvilget tilskudd og lån til Scanship, som er et datterselskap av Vow, på 19,4 millioner kroner, ifølge en børsmelding.

Scanship jobber med et prosjekt angående kjemisk gjenvinning av plastavfall. Lånene og tilskuddene skal brukes til å bygge et anlegg i Norge for å demonstrere konvertering av plastavfall til energi.

– Pengene vil bidra til å forbedre gjenvinning og minske skadene som oppstår som følge av forsøpling, sier Henrik Badin, konsernsjef i Vow.

Plastikk er et stort og voksende problem over hele verden, spesielt i utviklingsland, men også i industriland.

«Ved å konvertere plastikk som ikke er gjenvinnbar til væskebasert drivstoff og hydrogen, kan Vows løsning bli en stadig mer relevant i tiden fremover», heter det i børsmeldingen.

Vow-aksjen er i dag opp 0,7 prosent til 22,70 kroner. Hittil i år er aksjen ned 24,3 prosent til tross for både kontrakter og støtte fra staten.

En mulig grunn til dette er at investorene ikke er like opptatt av miljøspørsmålene når pandemien herjer. Samtidig knuser ESG-aksjene røkla på børs i år.