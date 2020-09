Palleeventyr for Martin Andresen

VEKST OG LØNNSOMHET: Søren Eriksen (t.h.) og Martin Andresen ante ikke hvor god investering de gjorde da de i 2017 kjøpte Smart Retur for 100 millioner kroner. På tre år er verdiene mer enn doblet.

VEKST OG LØNNSOMHET: Søren Eriksen (t.h.) og Martin Andresen ante ikke hvor god investering de gjorde da de i 2017 kjøpte Smart Retur for 100 millioner kroner. På tre år er verdiene mer enn doblet. Foto: Iván Kverme

Martin Andresen selger seg helt ut av Smart Retur tre år etter at han kjøpte hele selskapet sammen med tidligere VIF-direktør Søren Eriksen. Siden dengang er omsetningen økt fra 200 til 500 millioner kroner, og butikken har mer enn doblet inntjeningen fra 15 til 35 millioner.

Selskapet står for innsamling av 10 millioner paller i året, hvorav 3 millioner blir reparert fordelt på 12 lokasjoner i Norge, Sverige og Danmark. Nå selger Andresen seg helt ut av butikken med stor fortjeneste, mens Eriksen selger halvparten av sine aksjer.

Kjøper er PE-selskapet Norvestor som planlegger storstilt ekspansjon i Europa gjennom lisens på USA-utviklede paller av plast.

NY HOVEDEIER: Norvestor-partner Fredrik Korterud tar sikte på å doble størrelsen av Smart Retur de neste fem årene. Foto: Eivind Yggeseth

Norvestor: 75 prosent

På Langhus utenfor Oslo har Søren Eriksen og Fredrik Korterud i Norvestor nylig gjennomført transaksjonen som gir Norvestor 75 prosent av selskapet.

Her er det rom for 100.000 paller som i snitt er ekspedert ut kun to dager senere.

Forretningsideen handler om å ta hånd om paller som har en nypris på 95 kroner, og bruktpris på 55 til gjenbruk i stedet for at man må betale for å bli kvitt dem.

På Langhus suser pallene inn på bånd, sorteres manuelt før noen av selskapets 250 ansatte gyver løs på dem med bajonettsag og spikerpistol med en teknikk Norge knapt har sett siden Kjell Inge Røkkes glansdager.

HØYT TRYKK: Ansatte hos Smart Retur reparerer paller med bajonettsag og spikerpistol. Foto: Eivind Yggeseth

«Jeg kan spikre paller som alle andre», sa Røkke og snekret sammen utrolige 50 paller i timen i de 23 dagene han sonet etter korrupsjonsdommen i båtsertifikatsaken tidlig på 2000-tallet.

Vi skal mer enn doble størrelsen i løpet av fem år. Det er vår klare ambisjon Fredrik Korterud, Norvestor

Må kjøpe paller for 500 mill.

– Vi har fulgt selskapet siden før Søren Eriksen og Martin Andresen kjøpte det. Vi har likt nisjen som handler om retur, logistikk, gjenbruk og miljø. Det er en ustrukturert bransje der det er mye å gjøre. Nå har de nådd en størrelse og digitalisering som passer oss, og vi har et setup for å ekspandere videre, sier Norvestor-partner Fredrik Korterud.

Han peker på Sverige og Finland som store ekspansjonsmarkeder. I tillegg handler det om å lykkes i Danmark, hvilket skal være nøkkelen for en videre ekspansjon i Europa. Da handler det om lisensrettigheter på plastpaller fra amerikanske Shuert Industries slik de har fått i Danmark og Finland.

Det viktige blir å lykkes med plastpaller i Danmark. Da må det investeres i vaskemaskiner i tillegg til pallene. Det må satses ordentlig Søren Eriksen, investor

– Vi skal mer enn doble størrelsen i løpet av fem år. Det er vår klare ambisjon. Vi skal runde én milliard mye takket være plastpaller, sier Korterud.

Den har imidlertid en kostnad på 500 kroner og de behøves det én million av, så investeringene bare i pallene peker mot 500 millioner kroner.

Til gjengjeld varer plastpallen i 20 år, og ikke ett år, som er tilfelle med europallene av tre.

– Vi ser at det å lykkes i Skandinavia er nøkkelen til å få en posisjon utover Norden. Da handler det imidlertid om å bygge allianser, så vi har en fot innenfor, sier Eriksen.

Danmark nøkkelen til Europa

– Det viktige blir å lykkes med plastpaller i Danmark. Da må det investeres i vaskemaskiner i tillegg til pallene. Det må satses ordentlig. Man kan ikke være litt gravid, sier Eriksen som selv har vokst opp i Danmark.

Pengene er det Norvestor som skal stå for. Når det gjelder de rundt 100 millionene Eriksen får på konto for halvparten av sine aksjer, har han ikke tenkt et sekund på hva de skal brukes til. I stedet retter han blikket mot de neste årene med Smart Retur.

– Det er utrolig artig å komme over en bransje som er så underutviklet. Vi har kommet 40 prosent på vei, men mangler de siste 60. I andre land har de ikke kommet 40 prosent engang, og dette er direkte kopierbart. Det å få være med på en slik reise er ikke mange forunt. Det er ekstremt inspirerende, sier Søren Eriksen.

Den eksakte prisen vil imidlertid ingen av dem røpe. Da Andresen og Eriksen kjøpte, gjorde de det til 6-7 ganger EBITDA-resultatet. Med suksess i Norge, investorer med ESG-feber og stupende rente er multippelen åpenbart høyere, men Korterud understreker at multippelen er «normal».

Det betyr at Andresen og Eriksen ikke har fått ESG-prising, men noe over 200 millioner kroner i prising av aksjene.

På toppen kommer drøyt 100 millioner kroner i gjeld slik at selskapsverdien overstiger 300 millioner. Andresen casher inn 100 millioner, mens Eriksen casher inn 50, og blir med videre med sine siste 25 prosent.