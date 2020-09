USA-brann gir økt klimafokus

Trump skal under sitt besøk i California mandag møte brannmannskaper og orienteres om situasjonen. Det skjer samtidig som politiske motstandere og myndigheter på vestkysten har kritisert ham for å være klimafornekter.

Både under årets og fjorårets skogbranner har Trump antydet at den viktigste årsaken til brannene er dårlig skogdrift. Blant annet mener at han det må rakes mer, slik at løv ikke blir liggende på bakken og tar fyr.

Også Demokratenes presidentkandidat Joe Biden er blitt kritisert for ikke å ha snakket nok om klimaendringene. Men tirsdag skal også hans visepresidentkandidat, Kamala Harris, besøke de brannherjede områdene i sin egen hjemstat.

Omstridt plan

Harris og Biden har avvist klimakritikken og gjort det klart at de begge mener det haster å iverksette klimatiltak.

Mandag er det dessuten ventet at Biden vil holde en tale der han setter brannene tydelig i sammenheng med klimaendringene.

Spørsmålet er om det er nok for de mest venstreorienterte medlemmene av Det demokratiske partiet. De kritiserer Biden for manglende støtte til Green New Deal, en omfattende plan som skal kutte USAs avhengighet av fossilt brensel og redusere CO2-utslippene kraftig.

Planen er blitt kraftig kritisert av republikanske politikere som mender den vil koste altfor mye penger. Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow har uttalt at den vil ødelegge USAs økonomi.

– Vil ikke tape Midtvesten

At Biden og Harris ikke har gått høyt ut i klimasaken, er det gode grunner til, mener Dan Schnur, som har vært rådgiver for tidligere California-guvernør Pete Wilson.

– Bidens valgkampstab forstår at det kan skape problemer for dem i den øverste delen av Midtvesten hvis de omfavner en aggressiv klimaendring-agenda, sier han.

Andre mener at det er dårlig politisk håndverk å ikke gå i strupen på Trump når det gjelder klimaendringene.

– Det at Demokratene ikke setter det som skjer på vestkysten, i forbindelse med Trumps mislykkethet når det gjelder klimaendringer, er bare et politisk feilgrep, mener Rebecca Katz, en politisk strateg som har jobbet med flere kongressrepresentanter som er opptatt av miljøspørsmål.

Forurensing

Minst 35 mennesker har så langt mistet livet i brannene ved vestkysten, 27 av dem den siste uken. Byer fra Los Angeles i sør til Vancouver i nord er dekket av grå aske og luftforurensing, og tusenvis av bygninger har gått opp i røyk.

Ifølge IQAir, som overvåker global forurensing, er fem av verdens ti verst forurensede byer nå på USAs vestkyst.

Skogbrannene er de største siden myndighetene begynte å dokumentere omfanget på 1980-tallet. To millioner hektar, eller 20.000 kvadratkilometer, er svidd av. Arealet tilsvarer omtrent halvparten av Trøndelag.

Over 30.000 brannfolk kjemper mot flammene, og meteorologer har advart om at vinden igjen kan ta seg opp og føre til ny spredning av brannene i det svært tørre terrenget.

De fleste dødsfallene er registrert i California og Oregon, men også i delstaten Washington, lengst nordvest i USA, brenner det.

– Apokalyptisk

– Det er apokalyptisk, sier Washingtons guvernør Jay Inslee, før han retter et kraftig angrep mot Trump.

– Det er til å bli gal av at vi har denne kosmiske trusselen mot våre samfunn, at hele vestkysten står i brann, og så har vi en president som benekter at dette ikke dreier seg om småbranner, men om klimabranner, sier han.

I Aracadia i utkanten av Los Angeles ble innbyggerne bedt om å evakuere søndag ettersom en av brannene nærmet seg området.

– Det er fortsatt aktive branner, strømledninger er nede, trær har veltet, det er veier som er uframkommelige, sa sheriff Kory Honea, som fryktet at det kan ta mange uker før folk får dra tilbake til sine hjem.

På sosiale medier har det den siste tiden kommet en rekke påstander om at ekstremister har tent på brannene med vilje. Det føderale politiet FBI har avvist påstandene.

