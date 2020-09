Quantafuel melder om stabil drift ved Skive-anlegget

Quantafuel-aksjen er brennhet om dagen, men på mandag endte aksjen ned 7,23 prosent, til 60,30 kroner, og nedturen fortsatte dermed for Bøhns selskap, som også fikk rundjuling i slutten av forrige uke. Året sett under ett har likevel vært en opptur for aksjonærene som var med fra start, ettersom aksjen har steget 250 prosent hittil i år.

Forrige uke meldte selskapet at det hadde startet opp driften ved fabrikken i Skive i Danmark, og Quantafuel melder i en børsmelding tirsdag at det oppnådd stabil og sammenhengende drift på et kontrollert nivå i en av reaktorene de siste 48 timene.

Quantafuel er i planleggingsfasen for en gradvis kapasitetsøkning i en reaktor, og ser på muligheten til å utvide til flere reaktorer over de kommende ukene.

– Ved full produksjonskapasitet i Skive-anlegget kan vi motta tre lastebillass med totalt 60.000 kilo, som tilsvarer fire millioner plastposer. Det kan dermed transformeres til 48.000 kilo med flytende væske, sier Kjetil Bøhn, adm. direktør i Quantafuel.