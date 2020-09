Kina skal være karbon-nøytralt i 2060

KLIMAFAN: Kinas president Xi Jinping hevder at Kina skal bli karbonnøytralt i 2060.

Kinas utslipp av karbondioksid skal toppe seg i 2030 og landet skal bli karbonnøytralt innen 2060, uttalte presidenten Xi Jinping under FNs generalforsamling i New York tirsdag, ifølge CNBC.

Uttalelsen har vekket internasjonal oppsikt og en analytiker i HSBC Global Research skrev i et notat at «det er en positiv overraskelse som ønskes velkommen».

Analytikeren var samtidig smått tilbakeholden med entusiasmen ettersom den kinesiske presidenten ikke la frem noen detaljer om hvordan målet skulle nås over de neste 40 årene.

Gavin Thompson, Wood Mackenzie’s Asia-Pacific Vice Chair for Energy, var ikke spesielt imponert over uttalelsen fra presidenten og hevder at store spørsmål gjenstår ettersom «Kinas definisjon av karbonnøytralitet ikke er godt nok definert».

Thompson reagerer, i likhet med HSBC-analytikeren, på at det ikke ble lagt fram noen klar strategi for hvordan målet skal nås, og at det er veldig lenge til 2060.