Bjørn Rygg skulle på børs med GreenCap Solutions, men møtte veggen

SATSER EGNE PENGER: - Vi ville jo ikke på børs, sier Bjørn Rygg etter at investorene sa nei til å satse penger på GreenCap Solutions konsept for CO2-fangst fra luft. Nå gir han full gass alene.

Bjørn Rygg gikk til Clarkson Platou med GreenCap Solutions midt i euforien der investorer har sloss om å få delta i børsnoteringer av ESG-selskaper. Etter å ha satset 50 millioner og priset eventyret til 500 millioner skulle Rygg hente 100 millioner fra investorer. Han forespeilet mulige ordrer på 1,2 milliarder frem til 2025.

Men investormarkedet sa nei til industrigründeren fra Randaberg utenfor Stavanger.

– Vi valgte å stoppe emisjonen. Vi er ikke stresset nå, men vi var stresset da vi startet dette, og burde ikke gjort det, sier Bjørn Rygg til Finansavisen.

– Vi ville ikke på børs

– Det var en veldig fokus på børsnotering. Vi er ukomfortable med å være på en markedsplass frem til vi kan vise til industriell suksess, sier GreenCaps strategisjef Jarle Skjæveland.

– Nei, vi ville jo ikke på børs. Vi ville skape resultater, istemmer Bjørn Rygg.

Han innrømmer at investorene presset ham på prisingen av klimaprosjektet.

– Det var diskusjon om prising, men i vår verden betyr det lite om prisingen er 200, 400 eller 600 millioner. Mange ville se kommersielle anlegg, men det blir en høna- og egget-diskusjon.

Han er usikker på om han noen gang vil forsøke å gå på børs igjen.

– Jeg vet ikke. Det må vi finne ut av. Mange vil snakke med oss, men vi har lært at det å finne industrielle partnere skjer på en annen måte. Vi ønsket partnere som kunne hjelpe oss med å ekspandere ut i den store verden, sier han.

Vil betale med poteter

I stedet kastet han seg på ESG-haussingen på Merkur Markets som domineres av de raskeste finansinvestorene.

– Vi ga Clarkson Platou 14 dager på å snakke med nasjonale og internasjonale aktører. Det var for kort tid til å selge budskapet, sier Rygg.

– Én investor sa at det var vanskelig å være investor når man måtte forstå denne teknologien i løpet av én time. Men det er like vanskelig for oss å selge dette i løpet av én time, sier Jarle Skjæveland.

Fakturaen fra Clarkson Platou har han ikke fått ennå, og Rygg aner ikke hvor stor den blir.

– Jeg har ikke peiling. De får få en sekk med poteter og gulrøtter, sier han.

Rygg begynte som traktorreparatør som 21-åring, ble forhandler av landbruksmaskiner og slo seg senere inn på oljeservice der han overtok et skakkjørt leverandørselskap. I dag har hans BR Industrier 1.000 ansatte og tre milliarder i omsetning med akkumulert overskudd på 1,1 milliarder kroner fra 2000.

– Vi er nasjonalister

– Vi har aldri hatt eksterne investorer, og lever i en industriell verden der ledelse og nøkkelpersoner eier aksjer. Vi vil kunne tenke børs lenger frem i tid, og kanskje som folkeaksje, men vi slipper ikke selskapet løst før det er en megasuksess. Vårt mål og vår drøm er å bygge opp GreenCap med hovedbase i Stavangerregionen.

Det er lett å være etterpåklok, men det var for tidlig å gå i markedet. Det har vi fått høre Bjørn Rygg

– Vi er nasjonalister, og vil holde hardt på å få til industri i Norge med norske arbeidsplasser. Vår selvtillit med Norge som hovedbase har steget de seneste årene til tross for oljekrise og effektivitetskrise, sier Rygg.

– Men denne gangen var vi for raskt ute. Vi tror fortsatt at det vi har på gang er enormt stort og spennende.

– Hva gjør dere nå?

– Vi kommer til å finansiere dette selv og har flere kontrakter og dealer på gang. Teknologien er anerkjent, men mange vil se kontantstrøm og alt mulig. Det vil vi nå løse selv.

– Det er lett å være etterpåklok, men det var for tidlig å gå i markedet. Det har vi fått høre, sier Skjæveland.

Slakter norsk CO2-fangst

– De nærmeste årene vil vi nå bygge de første anleggene og levere til veksthus i Norge og internasjonalt. Parallelt vil vi utvikle anvendelsen i industrien der vi skriver kontrakter med aktører på kontinentet, som tar ut store mengder CO2 fra luft.

– Det finnes mange måtte å hente ut CO2 på. Den man bruker 25 milliarder kroner på i Norge har ingen sjanse. Det øses ut penger for å få et image, sier teknologidirektør Tor Christensen oppgitt.

– Med vår teknologi kan vi fjerne CO2 fra atmosfæren, ikke bare redusere. Og vi behøver ikke en sementfabrikk i Brevik, men plassere anlegget i eksosmunningen på Sleipner, legger han til.

– Vi vil umiddelbart ta kontakt med norske myndigheter. I 2021 vil vi se 100 millioner i omsetning i GreenCap med positivt bidrag. Veksten mot 2025 har vi hatt vanskelig for å få aksept for, sier Rygg.