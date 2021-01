Børsen i all-time high

SCATC

Hovedindeksen på Oslo Børs er i godt driv torsdag ettermiddag, og rekorder står for fall.

Indeksen står i skrivende stund i 987,54, som tilsvarer en oppgang på 1,2 prosent. Dette er ned fra 988,34, som er foreløpig ny intradag all-time high.

Dermed styrer indeksen også mot ny, klar sluttrekord. Gjeldende rekord ble satt i går, etter en oppgang på 1,2 prosent til 975,86.

Den grønne trioen som viste vei ved lunsjtider gjør det fortsatt. Nel stiger 6,6 prosent til 31,74 kroner på dagens klart høyeste volum hittil.

Scatec Solar og REC Silicon er opp henholdsvis 3,9 prosent til 383 kroner og 10,4 prosent til 17,98 kroner. Begge er blant dagens seks mest omsatte.

Grønn dominans

Vinnerlisten toppes av Hexagon Purus på pluss 17 prosent til 67,50 kroner, etterfulgt av Zaptec med en oppgang på 16,3 prosent til 54,07 kroner.

Ytterligere en grønn aksje som stiger tosifret er Cadeler, opp 10,8 prosent til 33 kroner.

Noen grønne aksjer ser også rødt, for eksempel Saga Pure som faller over ti prosent etter at Ketil Skorstad har solgt seg kraftig ned denne uken.

Tomra er ned over tre prosent etter en negativ analyse fra Arctic Securities.