Går i strupen på Brasils regjering

Storebrand leder en global investorgruppe som i et møte med den brasilianske visepresidenten nå har bedt om sterkere innsats for å redusere avskogingen.

Til sammen representerer investorene verdier på 7.000 milliarder dollar. Investorene har gått sammen og dannet gruppen «Investor Dialogue on Deforestation». Gruppen ba om et møte etter at utviklingen har gått i feil retning gjennom 2020 til tross for et forbud mot å starte skogbranner.

Visepresidenten uttrykte sterkt ønske om samarbeid med koalisjonen for å redusere avskoging.

– Det er et positivt signal fra Brasils regjering at dialogen er ønsket. Nå haster det å få se reelle resultater i arbeidet mot avskogingen, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, etter møtet med visepresident i Brasil, Hamilton Mourão.

I en pressemelding uttaler Saugestad:

– Vi ønsker å fortsatt bidra inn i den brasilianske økonomien som investorer, men avskoging i Brasil gjør det i økende grad vanskelig for selskaper og investorer å forsvare egne ambisjoner innenfor bærekraft. Utviklingen i Brasil gjennom 2020 viser at dette haster, og nå forventer vi politiske forpliktelser fra den brasilianske regjeringen som resulterer i konkret handling de kommende månedene.

Han understreker at avskoging og effekten det har på både klimaendringer og tap av natur og biomangfold er direkte trusler mot verdiene som skapes i brasiliansk næringsliv, verdier som eies av investorer som Storebrand.