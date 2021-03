Summa Equity selger Sortera til Nordic Capital

Saken oppdateres

I helgen ble det inngått avtale om salg av porteføljeselskapet Sortera, som leverer avfalls- og gjenvinningstjenester i Norden, til Nordic Capital.

Det opplyser Summa Equity i en melding.

«Vårt første fond har vært eier i Sortera siden 2016 og siden den gang har omsetningen til selskapet syvdoblet seg. Veksten kommer fra ekspansjon i nye markeder og i alt ti oppkjøp», heter det.

– Sortera er nå posisjonert for å bli det ledende selskapet innen avfalls- og gjenvinningstjenester for byggeavfall i Nord-Europa. Nå står nye eiere klare til å ta over for å bygge videre på suksessen vi har vært med å skape. Dette vil være til beste for Sorteras ansatte, kunder og leverandører, uttaler Hannah G. Jacobsen i Summa Equity i en melding.

Sorteras pro forma-omsetning for 2020 var på 1,4 milliarder svenske kroner.