– Dette er et ekstremt spennende case, og treffer alle krav for en 10-dobling

– Vi kan ikke være sikre på oppskalering, og det ligger implisitt i vårt kursmål 50 prosent sannsynlighet for å nå 5.000 tonn, men EU-kommisjonen har gått god for det gjennom to uavhengige ekspertpanel, samt at de har oppskalert produksjonen mange ganger tidligere. Økningen fra 50 tonn var tusen ganger nivået de hadde før. Nå skal de fra 50 til 1.000 tonn, og det er bare 20 ganger, sier Næss.

– I tillegg er det åpenbart en markedsrisiko for at andre får til noe liknende, men disse selskapene ser vi altså ikke i dag.

– Hvis de får til 1.000 tonn så rører de bare en liten del av markedet på én million tonn.

– Det er noe griseri

– Hva utgjør forskjellen på om aksjen er verdt 32 kroner eller nesten 200, slik dere skriver i analysen?

– De 200 kronene bygger på at Cirka lykkes med oppskalering til 25.000 tonn, og at de opprettholder et stort forsprang til potensielle konkurrenter. Volumet representerer under 10 prosent av det adresserbare markedet. Det er ingen andre som kan levere grønne, ikke-giftige løsemidler. EU har uttalt at de vil forby disse hvis det kommer en erstatning for NMP og DMF.

KAN VÆRE VERDT CIRCA 200 KRONER: Circa Group har produsert og testet ut sitt naturlige løsemiddel ved Norske Skogs Boyer-fabrikk i Tasmania siden 2015. Foto: Circa Group

– Det er noe griseri man må ha til produksjon av farmasiprodukter samt til bruk som kjemikalier i landbruket og kjemisk lær til joggesko. Men Nike har sagt at de vil slutte med det selv om skoene blir litt dyrere fordi de mener det er viktig å vinne kunder på bærekraft.

– Hva skal til for at aksjen skal bli verdt 200 kroner?

– Det handler om å lykkes med oppskaleringen. Vi legger da til grunn en produksjon på 81.000 tonn i produksjonskapaistet som forventet innen 2030, sier Næss.

De 32 kronene bygger på at Circa har en 50% sannsynlighet for å lykkes med produksjonsfasiliteter på 1.000 tonn og 5.000 tonn innen henholdsvis 2023 og 2025. En aksjeverdi på 200 kroner baserer seg på at de også vil lykkes med tre fasiliteter på 25.000 tonn hver, og opprettholder konkurransefortrinnet de i dag har.

Investorene kan imidlertid ikke vente seg inntjening med det første.

– Circa har inntjening fra salg av fasiliteten på 50 tonn, men vi estimerer ikke vesentlige inntekter før de når 1.000 tonn i 2023 og ytterligere 2 år til før selskapet vil genere en positiv bunnlinje. Frem til da er selskapet fullfinansiert, sier Næss.