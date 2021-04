Oslo Børs har mottatt søknad fra Bergen Carbon Solutions, hvor Øystein Stray Spetalen sitter på en betydelig eierandel, om opptak til handel på Euronext Growth, ifølge en børsmelding tirsdag.

Noteres 16. april

Bergen Carbon Solutions ble startet av Jan B. Sagmo og Finn Blydt-Svendsen på bakgrunn av en bacheloroppgave ved Høgskolen på Vestlandet. Det handler om produksjon av karbonnanofibre fra CO2.

Like før jul hentet selskapet 40 millioner kroner fra investorer, hvor av Øystein Stray Spetalens Saga Pure sto for 30 millioner. I slutten av mars hentet selskapet nye 80 millioner. Denne gangen sto Spetalen, sammen med enkelte andre investorer, for 60 millioner, mens det kun var aksjer for 20 millioner kroner igjen til andre som ville investere. Dette førte til massiv overtegning og tilsvarende avkorting igjen – akkurat som i desember.

Den voldsomme interessen kommer av at selskapet er de eneste i verden som har klart å produsere karbonnanofibre med både ekstremt lavt energiforbruk og negative CO2-verdier.

Det er ventet at børsnoteringen på Euronext Growth vil skje den 16. april.