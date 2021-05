Spås kursboom etter kamikaze-salg

Bergen Carbon Solutions har vært et eventyr for Øystein Stray Spetalen og de få investorene som fikk være med på kursfesten. Etter store aksje- og opsjonskjøp til 6 kroner aksjen hadde Spetalen gevinster på 650 millioner da Bergen Carbon-kursen suste til 58,50 torsdag i forrige uke.

Men så skjedde et kamikazeaktig salg. Bergen Carbon-aksjen ble råsolgt ned til 39,70 kroner fredag. Det fremsto som om aksjen skulle selges koste hva det koste ville, og flere pekte på Øystein Stray Spetalen-selskapet Tycoon.

Awilco har hamstret

Aksjonærendringene fredag er foreløpig ikke offentlig informasjon. Den største aksjonærendringen hittil er det Awilco som står for. Anders Wilhelmsen-selskapet har hamstret 838.000 Bergen Carbon-aksjer og har nesten 2 millioner aksjer.

Også den tyske Clearstream-kontoen, som har bidratt til å presse opp kursene i en rekke andre grønne aksjer, har økt med 125.000 aksjer.

Resten av aksjonærene har solgt. Der har Kjetil Grønskag-selskapet stått Kokstad lengst fremme i køen ved å dumpe ut 325.000, mens Eigil Stray Spetalen-selskapet Kristianro har solgt 250.000.

Også Edvin Austbø har solgt aksjer under kursfesten – han er ned 145.000 aksjer. Ifølge Bergen Carbon-sjef Jan B. Sagmo viser de aller seneste aksjonærendringene at Austbø har solgt ytterligere 93.000 aksjer.

Om disse aksjene ble solgt under kamikazesalget fredag eller om det da var Øystein Stray Spetalen som plutselig måkte ut sine aksjer, blir trolig kjent onsdag.

Spår aksjen i 75

Meglerhuset Fearnley er nå ute med sin første analyse av Bergen Carbon. Hvis de får rett kan Awilco og tyske investorer juble. Meglerhuset spår aksjen i 75 kroner og anbefaler kjøp. Det tilsvarer i så fall en kursoppgang på 1.150 prosent siden Spetalen-selskapet Saga Pure rykket inn i selskapet i desember og 540 prosent siden IPO-emisjonen.

Bergen Carbon er de eneste i verden som har klart å produsere karbonnanofibre med både ekstremt lavt energiforbruk og negative CO2-verdier. Materialet er ti ganger sterkere enn stål, leder strøm fire ganger bedre enn kobber og er lettere enn plastikk.

Fibrene brukes i komposittmaterialer, solcellepaneler, bilindustri, jernbane og luftfart.

Skal tjene 916 mill.

Bergen Carbon har hentet kapital for å bygge produksjonsenheter, og i analysen regner Fearnley inn 44 enheter innen 2025 som vil gi inntekter som skal stige fra 109 millioner i 2022 til 948 millioner i 2025.

I dag prises selskapet til 1,3 milliarder kroner. Kursmålet på 75 kroner gir en EV/Salg-multippel på 2,9.

For å komme frem til aksjeverdien har Fearnley diskontert fremtidige forventede kontantstrømmer med et avkastningskrav på 12 prosent, for å ta høyde for risikoen.

Fremtidsprognosene baserer seg på at inntektene øker til 1,7 milliarder i 2030. Da skal selskapet ha et EBITDA-resultat på 916 millioner, ifølge Fearnley.