Øystein Stray Spetalens Sage Pure fikk tilbud om å bli hovedeier i Bergen Carbon Solutions med å satse 30 millioner til bare 6 kroner aksjen i desember, og fortsatt har de en opsjon på å doble aksjeposten.

I tillegg var Øystein Stray Spetalen selv hjørnestensinvestor da selskapet gikk på børs til kurs 11,75 slik at det ble få investorer til andre. Deretter dundret aksjen til 58,50 torsdag i forrige uke. Da bestemte Spetalen seg for å måke ut aksjer, og det med hard hånd. Spetalen solgte for 30 millioner kroner – aksjer han hadde betalt 7 millioner kroner for.

Halverte aksjeposten

Spetalen råsolgte Bergen Carbon ned fra 58,50 til under 40 kroner i løpet av noen formiddagstimer. Det viser ferske aksjonærlister onsdag. Hans selskap, Tycoon Industrier, har redusert sin beholdning fra 1,2 millioner til under 600.000 aksjer.

Denne gangen sto ikke Awilco klare for å kjøpe, så aksjene måtte plasseres på en lang rekke mindre privataksjonærer. Dermed stupte Bergen Carbon-aksjen fra 58,50 til 39,70 fredag, og videre til 38 kroner mandag.

Tirsdag var likevel Fearnley Securities ute med en oppstartsanalyse av Bergen Carbon der de opererte med et kursmål på 75 kroner. Spetalen, som torsdag hadde en gevinst på totalt 650 millioner kroner på sitt eget Tycoon og Saga Pure, der han er deleier, valgte imidlertid å ta en del av gevinsten nå.

Karbonnanofibre

Bergen Carbon Solutions ble startet av Jan B. Sagmo sammen med Finn Blydt-Svendsen på bakgrunn av en bacheloroppgave ved Høgskolen på Vestlandet. Det handlet om produksjon av karbonnanofibre fra CO2.

Da Saga Pure rykket inn i selskapet for fem måneder siden var selskapet priset til 100 millioner kroner. Nå er prisingen 1,8 milliarder.

Bergen Carbon er de eneste i verden som har klart å produsere karbonnanofibre med både ekstremt lavt energiforbruk og negative CO2-verdier. Materialet er ti ganger sterkere enn stål, leder strøm fire ganger bedre enn kobber og er lettere enn plastikk.

Kapitalen som ble hentet inn fra Spetalen og andre investorer før børsnoteringen skal brukes til å bygge modulbaserte produksjonsenheter. Fibrene brukes i komposittmaterialer, solcellepaneler, bilindustri, jernbane og luftfart.