Skive-produksjon i rute

Quantafuel fortsatte hovedfokuset på Skive-fabrikken i første kvartal, og driftsunderskuddet gikk fra 19,5 millioner kroner i første kvartal i fjor til 33,8 millioner kroner i samme periode i år.

Selskapet sikter – som tidligere annonsert – mot «proof-of-concept» i andre kvartal og full produksjon på alle fire linjer innen utgangen av tredje kvartal 2021.

Første levering til BASF

I løpet av kvartalet jobbet Quantafuel med å forbedre stabiliteten nedstrøms i reaktorene, og målet som ble satt i fjerde kvartal 2020 med å drive to linjer parallelt– og nå full kapasitet på den ene, er nådd.

Modifikasjonsarbeidet fortsetter i andre kvartal, men de budsjetterte totalkostnadene for Skive-anlegget er uendret på 581 millioner kroner. Første leveranse til BASF gikk i mars.

Selskapet venter endelig klarsignal for bygging av storfabrikken utenfor Esbjerg «snart». Søknader om bygge- og miljøtillatelser ble sendt for seks måneder siden.

Finansposter ga pluss

Samtidig har Quantafuel begynt å fore det nye testanlegget i Kristiansund med plast. Her tester selskapet – sammen med BASF – et nytt reaktordesign for fremtidig plast-til-likvid-fabrikker. Coronasituasjonen har forsinket teknisk personell, men disse utfordringene er nå løst.

For øvrig sørget positive finansposter på drøyt 150 millioner kroner for å løfte bunnlinjen fra minus 26,2 millioner til pluss 113,1 millioner kroner. Dette henger sammen med at kursfallet i Quantafuel-aksjen i løpet av kvartalet reduserte forpliktelsene tilknyttet konverteringsretten i det konvertible lånet fra BASF.

Quantafuel (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 1,7 0,0 Driftsresultat (33,8) (19,5) Resultat før skatt 116,8 (13,3) Resultat etter skatt 113,1 (26,2)