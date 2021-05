– Ekstremt stor interesse

Bergen Carbon Solutions har inngått intensjonsavtale med et japansk selskap for samarbeid innen forskning og utvikling av nye anvendelsesområder for grønne karbonnanofibre (CNF), går det frem av en børsmelding.

Dermed har selskapet på kort tid inngått avtaler med to ulike japanske selskaper.

– Dette gjenspeiler den ekstremt store interessen i Asia. Vi har allerede sendt en leveranse til den første kunden, og setter nå i gang med mulighetsstudien med partner nummer to. Det blir svært hektiske måneder fremover, med mye nattarbeid mot japansk tidssone, sier toppsjef Jan B. Sagmo i en kommentar til Finansavisen, og «gleder seg stort til første fly til Tokyo».

Mulighetsstudien vil gi selskapet ytterligere data for utvidelse til nye anvendelsesområder, i tillegg til muligheter for avkarbonisering i japansk industri.

Ifølge meldingen utvikler og driver den japanske partneren virksomheter over hele verden.

Eneste i verden

BCS skal være det eneste selskapet i verden som har klart å produsere CNF med både ekstremt lavt energiforbruk og negative CO2-verdier. Produksjonsenhetene er basert på to containere på 40 fot, og hver enhet kan produsere omtrent 6,5 tonn CNF årlig av 30 tonn CO2.

Selskapet ble startet av Sagmo og Finn Blydt-Svendsen på bakgrunn av en bacheloroppgave ved Høgskolen på Vestlandet, der temaet var produksjon av CNF fra CO2.

Nylig kunne BCS opplyse om at selskapet har sendt første pakke med CNF til sin første kunde i Japan, og at samtaler om en endelig samarbeidsavtale med denne kunden er innledet. Målet er å få til en avtale i løpet av andre kvartal.