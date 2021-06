Mosjøen-prosjekt ett skritt nærmere

Bergen Carbon Solutions (BCS) har inngått en intensjonsavtale med Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON), opplyses det i en melding.

Det skjer i forbindelse med at BCSs adm. direktør Jan Børge Sagmo og styreleder Dag Vikar Skansen er i Mosjøen for å studere den lokale industrien og undersøke tomter i kommunen.

Fra før har BCS en intensjonsavtale med aluminiumsverket til Alcoa i Mosjøen vedrørende utnyttelse av karbon.

Øystein Stray Spetalens Saga Pure er største eier i BCS med 20,9 prosent av aksjene.

– Viktig satsing

Den nye intensjonsavtalen med MON gjelder prosjektet CNF Arena, der ambisjonen er å etablere et ledende fagmiljø for bruk av karbonnanofiber (CNF).

Avtalen utgjør ifølge partene et viktig skritt nærmere gjennomføring av prosjektet.

– Med dette prosjektet sender vi i Vefsn kommune et tydelig signal om at vi tør å tenke nytt. Å bygge et nyskapende fagmiljø og dermed skape arbeidsplasser innenfor ny, grønn industri er helt i tråd med våre ambisjoner, sier Espen Isaksen, daglig leder i Mosjøen og Omegn Næringsselskap.

BCS-sjef Sagmo understreker hvor viktig prosjektet er for selskapet:

– Det grønne skiftet er viktigere enn noen gang, og teknologi som muliggjør karbonfangst og utnyttelse vil være sentralt for å få bukt med utslippsproblematikk i industrien. Derfor er dette prosjektet en viktig satsing for oss.