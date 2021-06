Har funnet havvind-partnere

Odfjell Oceanwind har inngått en ikke-bindende intensjonsavtale med Siemens Gamesa og Siemens Energy for felles utvikling av mobile havvindmøller (MOWU-er) med førstnevntes WindGrid-hybridløsning for såkalte «micro-grids», går det frem av en pressemelding fra Odfjell Oceanwind torsdag.

Partnerne ser for seg at vindmøllene designet for røffe farvann vil utløse utslippsreduksjoner på opptil 70 prosent sammenlignet med strømproduksjon fra gassturbiner eller dieselmotorer.

Planen er at WindGrid skal bruke energilagringsløsningen BlueVault fra Siemens Energy (inklusive blant annet batterier og transformatorer) og offshore vindturbiner fra Siemens Gamesa med enten 14 eller 11 MW kapasitet.

Øyner produksjon i 2024

Den nylig ansatte toppsjefen Per Lund mener de utvalgte samarbeidspartnerne er vitale for å klare en rask oppskalering og å komme seg på markedet så raskt som mulig.

– Ambisjonen er at våre første enheter produserer fornybar energi fra 2024, sier han i en kommentar.

Største eier i Odfjell Oceanwind er Jon Erik Borgen-eide Doni AS med 29,88 prosent eierandel, foran Odfjell Drilling Services med sine 28,07 prosent. Teknologidirektør Eystein Borgen sitter på nærmere 18 prosent gjennom sitt Eystein Borgen AS, mens finans- og kommersiell direktør Geirmund Aasbø har nesten 12 prosent gjennom Stauper Maritime AS.