Tidligere KOA-sjef får grønt styreverv

Pryme-styret har nominert Henning Jensen og Michiel Kool som styremedlemmer, går det frem av en børsmelding.

Jensen har utstrakt erfaring fra bilindustrien, og hans seneste lederstilling var som konsernsjef i Kongsberg Automotive. Han har også vært sjef for investeringsselskapet Kistefos.

I rapporten for første kvartal opplyste Pryme om at selskapet vil starte byggingen av sitt første resirkuleringsanlegg i august, med igangsetting planlagt i andre kvartal 2022. Anlegget skal bygges under PlantOne-paraplyen i havnen i Rotterdam med en årlig kapasitet på 40.000 tonn plast, beregnet til å stige til 60.000 tonn innen 2024.