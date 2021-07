Nå kommer forbudet mot engangsplast

– Vi har i flere år arbeidet for å redusere plastforurensning og forsøpling. Vi tror på samarbeid på tvers av landegrensene, for å løse de store utfordringene i vår tid. Det gjør vi nå sammen med EU, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Forbudet mot å omsette engangsplastprodukter trer i kraft lørdag 3. juli, og ordningen blir lik for hele Europa og innføres på samme tidspunkt for alle land den gjelder i.

Engangsbestikk og sugerør forsvinner...

– Helt konkret betyr dette at det blir forbudt å omsette følgende produkter dersom de er helt eller delvis laget av plast og beregnet for engangsbruk: bomullspinner, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner til drikkevarer, ballongpinner og festemekanismer til slikt, sier Rotevatn.

Det vil si at det blir slutt på å få drikke den kalde sommerdrikken på kafé med sugerør av plast, eller få med seg plastbestikk til å spise ta med-mat i parken. Men mange har nok merket at disse tingene allerede er vanskeligere å få tak i, mener Rotevatn:

– Mange produsenter og importører har allerede begynt å fase ut produktene som blir forbudt fra 3. juli. Vi oppfatter at næringslivet allerede er godt i gang med omstillingen.

…men kanskje ikke helt ennå

De som har engangsplastprodukter på lager fra før 3. juli skal likevel få lov til å selge og bruke disse til lageret er tomt – i stedet for å kaste dem, sier Rotevatn.

– Pandemien har nok gjort at en del sitter på noen ekstra produkter som følge av stenging og reduserte åpningstider, for eksempel sugerør eller bestikk. Men vi håper og tror at vi relativt snart ikke vil ha artiklene på markedet, sier han.

Mindre belastning på miljøet

– Forbudet er beregnet til å redusere bruken av engangsplast med omtrent 1,9 milliarder enheter, eller 3.600 tonn årlig i Norge, forteller klima- og miljøministeren.

Og snart kommer regjeringen med en ny plaststrategi hvor tiltak rundt engangsartikler vil være ett av flere områder det skal fokuseres på.

– Den kommende plaststrategien tar en helhetlig tilnærming til plastforsøpling og plastforurensing. Den vil omfatte tiltak i hele livsløpet til et plastprodukt nasjonalt, regionalt og globalt, sier Rotevatn.

