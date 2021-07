Hydro vil bygge grønn milliardfabrikk i USA

Hydro Aluminium Metal har signert en intensjonsavtale med grunneier om å kjøpe en eiendom i Cassopolis i den amerikanske delstaten Michigan, skriver Norsk Hydro i en pressemelding.

På denne eiendommen har Hydro til hensikt å bygge et anlegg for resirkulering av aluminium. Intensjonen er at anlegget skal produsere 120.000 tonn pr. år fra 2023, med rundt 70 direkte ansatte. Den totale prosjektinvesteringen estimeres akkurat nå til rundt 120 millioner dollar.

Den resirkulerte aluminiumen er ment å brukes på «kritiske applikasjoner i biler, så vel som andre transport- og byggesystemer».

Målet er å ta en endelig investeringsbeslutning om den planlagte utbyggingen innen utgangen av 2021.