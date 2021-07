Mohn-selskap signerer intensjonsavtale

M Vest Water (MVW) utvikler teknologi for vannrensing, utledet fra norsk oljeindustri. Ved hjelp av kjemikalier og utstyr fjernes forurensing fra vann. Prosessen skal ifølge selskapet være miljøvennlig og kan brukes på en stor mengde spillvann i ulike industrier.

Nå har selskapet signert en intensjonsavtale med Nos Chemicals, melder selskapet. Avtalen går ut på at Nos Chemicals (NOSC) distribuerer MVWs teknologi gjennom sitt klientnettverk. Leveransene fra MVW blir et grønt vannrensingstilskudd i NOSCs leveranseportefølje.

Partene er blitt enige om å behandle to kommersielle prosjekter på kommersielle markedsvilkår i løpet av intensjonsavtalens periode, for deretter å etablere en fast distribusjons- og samarbeidsavtale i løpet av tredje kvartal 2021. Dette vil sikre videre leveranser til prosjekter innenfor de beskrevne næringene over.

MVW ble grunnlagt i 2017 av et team med lang erfaring fra forskning og utvikling innen vannrensing i olje- og gassindustrien.