Børsfersking inngår samarbeidsavtale

Cleantech-selskapet Pryme melder onsdag at det har inngått samarbeid med et stort petrokjemisk selskap. Hvem avtalepartneren er blir imidlertid ikke opplyst.

Hovedformålet med avtalen er å etablere et marked for pyrolyseolje for å gjøre resirkulering av plast i industriell skala på en effektiv måte.

Avtalen har en varighet i minimum tre år etter oppstart av Prymes første resirkuleringsanlegg. Anlegget som skal bygges i havnen i Rotterdam, skal etter planen være klart for oppstart i løpet av andre kvartal 2022.