FNs klimarapport setter fyr på oljedebatten

– Det internasjonale energibyrået har allerede slått fast at det ikke er plass til mer olje- og gassleting hvis vi vil spare oss selv og våre barn for dette, sier Gulowsen.

– Men Norge er ikke bare en klimasinke i europeisk sammenheng: Vi planlegger utvidet fossil utvinning i mange år fremover, advarer han.

Flertall for fortsatt leting

Også regjeringspartiet Venstre går til valg på stans i oljeletingen.

– Men det er klart at per i dag er flertallet på Stortinget et helt annet. Det er et stort flertall for fortsatt leting, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Hans budskap er at det nå må bli slutt på unntak i klimapolitikken. Rotevatn viser blant annet til Stortingets vedtak om å unnta avfallsbransjen fra CO2-avgift og krav fra partier som Frp og Sp om at økningen i CO2-avgift ikke må føre til økt pumpepris.

– Det å snakke om å svekke klimapolitikken framover, gi ulike unntak og si at enkelte skal slippe å være med og kutte, det bør være helt uaktuelt, sier Rotevatn.

– Enhver diskusjon om å svekke klimapolitikken nå bør være helt utelukket, sier han.

– Det er ikke håpløst

Klima- og miljøministeren mener et hovedmål nå må være å hindre at oppvarmingen fortsetter oppover fra 1,5 grader. Han advarer mot å gi opp håpet.

– Det ser ekstremt vanskelig ut å holde oppvarmingen under 1,5 grader. Men målet i Parisavtalen er å holde oppvarmingen under 2,0 grader og ned mot 1,5 grader. Jo nærmere 1,5 grader vi klarer å komme, jo bedre er det, sier Rotevatn til NTB.

– Vi har fortsatt tid til å klare dette. Det er ikke håpløst.

Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen mener på sin side at politikerne må holde hodet kaldt.

– Vi kutter ikke globale utslipp ved å legge ned Norge som energistormakt eller flytte ut våre industriarbeidsplasser, sier han.

– Det betyr tvert imot økt makt til Opec og Russland og vekst i industriproduksjon i Asia.

(©NTB)