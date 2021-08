Oljeministeren om FNs klimarapport: – Vi kommer ikke til å endre norsk oljepolitikk i dag

– Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder, før de ødelegger planeten vår, sier han i en uttalelse.

Bru sier at hun er dypt bekymret for konklusjonene i FNs klimarapport, men avviser at det betyr at Norge bør slutte å lete etter olje.

– Vi kommer ikke til å endre norsk oljepolitikk i dag på grunn av denne rapporten. Det er etterspørselen vi må jobbe med, sier Bru, som viser til at produksjonen på norsk sokkel allerede er fallende.

Etterlyser oljedebatt

Solberg mener hovedproblemet er manglende konkrete planer for kutt i klimagassutslipp fra store land.

– Vi håper å få flere land på plass fram mot klimatoppmøtet i Glasgow, med klare og tydelige ambisjoner der man tar i bruk nye virkemidler, sier hun.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby etterlyser på sin side en oljedebatt i partiet. Heller ikke han vil at politikerne skal vedta en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon, men han mener ordningene som styrer leting og produksjon, må gjennomgås.

– Jeg savner en debatt i Høyre om insentivene, sier Svenneby til Aftenposten.

Slår tilbake mot hundredagersplaner

Da Solberg presenterte Høyres fireårsplan mandag, kom hun samtidig med et stikk mot Arbeiderpartiets hundredagersplan og Senterpartiets hasteplan som ble lagt fram tidligere i sommer.

Solberg gjorde et poeng av at hun og Høyre tar mål av seg til å presentere et langsiktig perspektiv.

– Hundredagersplaner og hasteplaner er sikkert gode gimmicker. Men hastverk er en dårlig måte å styre et land på, sa hun.

Planen inneholder sju hovedtemaer som utgjør partiets løfter for den neste perioden. Disse handler blant annet om å få flere til å gjennomføre videregående skole, kutte ventetid i helsevesenet og å skape flere arbeidsplasser – hovedsakelig i privat sektor.

(©NTB)