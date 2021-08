Mener løsningen på klimakrisen er å sette opp air condition

Wayne Christian i Texas mener han har løsningene for å bekjempe effekten av klimaendringene: Å skru opp air condition.

Christian, som er medlem av Texas Railroad Comission, uttalte ifølge Bloomberg at løsningen for global oppvarming rett og slett er å skru opp effekten på air condition-enheten, fordi prisen for å dempe forbruket av ufornybare energikilder er for høy.

Texas Railroad Comission er et organ som overser boring etter olje og gass i Texas, samt transport.

«Snarere enn 78.000 milliarder dollar i utgifter, nedstenging av næringer rundt om i verden, hindre tredjelandsland i å få kullgenerert elektrisk kraft og alle slags ting - skru opp det jævla klimaanlegget. Så enkelt er det,» uttalte Christian under NAPE Summit i Houston.

Uttalelsen kom som svar til en FN-rapport om global oppvarming, som slo fast menneskelig påvirkning på klimaet, for det meste gjennom forbrenning av fossile brennstoff.