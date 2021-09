Tyskere inn i Agilyx-konsortium

Cyclyx International, et konsortium-basert selskap for styring av råvarestrømmer grunnlagt av Agilyx og ExxonMobil, kunngjør at MilliporeSigma er konsortiets nyeste konstituerende medlem, går det frem av en børsmelding fra Agilyx fredag.

MilliporeSigma er den amerikanske livsvitenskapsvirksomheten i tyske Merck KGaA med hovedkontor i Darmstadt.

«Som medlem av konsortiet vil MilliporeSigma bidra med selskapets lederskap og ekspertise når det gjelder bærekraft og å bygge en sirkulær økonomi for sine produkter. I tillegg vil MilliporeSigma ha en aktiv rolle i Cyclyx gjennom at Jacqueline Hollands går inn i konsortiets executive advisory board», heter det.

Hollands er global leder for resirkulering av produkter og innovasjon i MilliporeSigma.