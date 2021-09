Gir milliarder til Gates' klimainitiativ

En gruppe bestående av syv store internasjonale selskaper går sammen og forplikter seg til å gi Bill Gates' Breakthrough Energy flere milliarder for å drive frem innovasjoner innen klimavennlige teknolog. På den måten ønsker selskapene å bidra betydelig med å gjøre verden klimanøytrale innen 2050.

De syv selskapene er American Airlines, Arcelor-Mittal, Bank of America, Blackrock Foundation, Boston Consulting Group, General Motors og Microsoft, opplyses det i en pressemelding mandag.

Vil drive frem klimagjennombrudd

I 2015 lanserte Microsoft-grunnlegger Bill Gates Breakthrough Energy. Det er ulike underavdelinger innen navnet, men alle jobber for å drive frem innovasjoner som kan være med på å beskytte klimaet. Som eksempel er det et prosjekt hvor det jobbes med utvikling av minikjernekraftverk, mens andre prosjekter har fokus på lagringsteknologi.

Programmet som selskapene skal investere i heter Breakthrough Energy Catalyst. Et program under Breakthrough Energy som skal danne et slags partnerskap mellom offentlig og privat sektor for å bygge grunnlaget for nullutslippsøkonomien. Catalyst samler både bedrifter, myndigheter, filantropier og enkeltpersoner for å investere i klimateknolog som vil gjøre det mulig å få utslippene til null.

Programmet vil i utgangspunktet fokusere på fire sentrale områder: Direkte luftfangst, grønt hydrogen, energilagring med lang varighet og bærekraftig drivstoff for luftfarten.



Breakthrough Energy samarbeider allerede med EU kommisjonen og USAs energidepartement, og mandagens kunngjøring representerer den første gruppen av private organisasjoner som formelt sluttet seg til nettverket.

ER MED: BlackRock og konsernsjef Larry Fink. Foto: Bloomberg

– Felles ansvar

– Halvparten av teknologien som trengs for å oppnå netto nullutslipp, eksisterer enten ikke eller er for dyrt for store deler av verden. Catalyst tar sikte på å endre det og gi en mer effektiv måte å investere i vår fremtid med ren teknologi, sier Gates.

Ifølge den tyske avisen Handelsblatt er det for øyeblikket i underkant av 1 milliard dollar i forpliktelser for direkte investeringer i de valgte teknologiene. Men med Catalyst skal man være i stand til å mobilisere ytterligere milliarder av dollar.

– Å flytte til en verden med netto nullutslipp er et felles ansvar for alle borgere, bedrifter og myndigheter, sier Larry Fink, styreleder og adm. direktør i Blackrock.

– Mobilisering av 50 billioner dollar i kapital som trengs for å finansiere den globale energiovergangen krever innovative nye partnerskap i offentlig, privat og ideell sektor, sier Fink videre.