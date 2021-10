– Fremgangen er i tråd med de langsiktige planene

M Vest Water fikk et driftsresultat på minus 4,4 millioner kroner i første halvdel av 2021, mot 0,2 millioner kroner i samme periode foregående år, ifølge halvårsrapporten til selskapet.

EBITDA ble minus 4,4 millioner kroner i halvåret mot 0,2 millioner kroner i samme periode foregående år, av en omsetning på 0,4 millioner kroner (1,9).

«Siden børsnoteringen har den operasjonelle gjennomføringen vært i henhold til strategien. Vi har fokusert på å bygge vekstplattformen ved å sette opp nye verifiseringstester i ulike markeder i Europa og Midtøsten. Fra september er disse godt i gang, og noen har allerede gitt gode resultater», sier selskapets adm. direktør Stein Edvard Giljarhus, i rapporten.

M Vest Water Utvikler teknologi for vannrensing, utledet fra norsk oljeindustri.

Ved hjelp av kjemikalier og utstyr fjernes forurensing fra vann.

Prosessen skal ifølge selskapet være miljøvennlig og kan brukes på en stor mengde spillvann i ulike industrier.

Giljarhus legger til at det også har hentet foretrukne partnere og nytt personell, i tillegg til å ha flyttet inn i et moderne laboratorium. Selskapet forbereder også produksjonsanleggene for å dekke den ventede etterspørselen fremover.

Direktøren opplyser også om den samlede fremgangen er i tråd med planene og at det er i rute i henhold til de langsiktige målene.

Selskapet gikk på børs i slutten av mai og aksjekursen føk opp første handelsdag, men de tre siste månedene har kursen falt nesten 24 prosent.