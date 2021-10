Siden Ray Dalio ga seg som toppsjef i hedgefondet Bridgewater Associates i 2017 har den 72-årige milliardæren brukt mye tid på ulike forsknings- og kunnskapsprosjekter. Han har også fattet interesse, og bekymring for klimaet.

– Det bekymrer meg, det er nesten så jeg er bekymret for menneskeheten, sier Dalio til CNBC.

Milliardæren lar seg bekymre over at han stadig treffer på folk som snakker om klimaendringer på en teoretisk måte.

– Folk tenker at det er 20 år er lenge til, men det er ikke lenge til, understreker han.

Gjennom forskningsstiftelsen Oceanx som han startet med sønnen Mark i 2018 har han særlig fått ny innsikt i hvordan havet absorberer CO2. Ifølge forskere ved University of Exeter bidrar havet til å absorbere 25 prosent, eller 900.000 tonn, av karbonutslippene menneskene står for hvert år. Ifølge forskning publisert i fjor slapp havet CO2 ut i atmosfæren før den industrielle revolusjonen.

«Kult» med ESG

Dalio mener denne utviklingen er bare én av flere klimaendringer som kryper innpå oss uten at vi merker det, andre ting som uroer milliardæren er økningen i skogbranner og ekstremvær.

– Det er som om menneskene er en sykdom på planeten, og at planeten og naturen har den ultimate makten sier Dalio.

Han ser dog et lite håp for verden, i trendene som har utviklet seg i finansverden den senere tiden. I fjor begynte Bridgewater å gi kunder råd innenfor ESG-investeringer, og meldte at de i løpet av 2021 ville starte opp to ESG-fond.

– Heldigvis virker det som det er blitt ukult å gjøre miljøskade, og det blir kult å gjøre ESG -investeringer, sier Dalio