Positive testsvar for Desert Control

De foreløpige resultatene fra pilotprosjektet mellom Desert Control og Mawarid har vært positive og selskapene vil utvide prosjektet til en andre fase, ifølge en melding torsdag.

Fase to vil inkludere å etablere et strategisk partnerskap for akselerert utplasseringen av Liquid Natural Clay (LNC) i De forente arabiske emirater og Midtøsten.

Analyser fra jordprøver og dyrefôret er lovende, og viser en betydelig økning i vannholdingskapasiteten i det LNC-behandlede feltet sammenlignet med kontrollreferansen. Pilotprosjektet bli nå utvidet til å omfatte et større utvalg av frukttrær, fremgår det.

Under avtalen mellom selskapene vil Mawarid gis eksklusive rettigheter for De forente arabiske emirater og potensielt prioritert partnerskap for områder i andre jurisdiksjoner i Midtøsten og Nord-Afrika. Avtalen er imidlertid gjenstand for resultatene fra pilotprosjektet samt kommersielle forhandlinger mellom partene.

Selskapet understreker også at pilotprosjektet ikke er fullført og det endelige resultater kan avvike fra gjeldende foreløpige resultater. De endelige avgjørende resultatene fra pilotprosjektet forventes være tilgjengelig i løpet av andre halvdel av november.