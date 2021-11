Slår alarm før klimatoppmøtet: Pengene mangler

Det går fram av en framdriftsplan som ble lagt fram mandag, en snau uke før klimatoppmøtet COP26 i den skotske byen Glasgow.

Løftet er at rike land skal stille med minst 100 milliarder dollar i året i klimafinansiering til fattige land fra 2020 til 2025.

Nå viser beregninger fra OECD at målet ikke ligger an til å bli oppfylt før i 2023.

Dermed kastes enda en mørk skygge over forhandlingene i Glasgow, som allerede er i vansker på grunn av koronapandemien og en voksende internasjonal energikrise.

Det at rike land stiller med pengene som trengs, regnes som avgjørende for at også fattige land skal være villige til å bidra med sitt i innsatsen.

Håper på mer penger

OECDs beregninger viser at klimafinansieringen i 2019 lå på 79,6 milliarder dollar.

Siden den gang har flere land – inkludert storgivere som Storbritannia og USA – lovt å doble sine bidrag. Dette er likevel ikke nok til å løfte summen over 100 milliarder dollar i året i tide, viser de nye beregningene.

Men ifølge Alok Sharma, den britiske politikeren som skal være ordstyrer på klimatoppmøtet, er det mer i vente. Flere rike land – Norge inkludert – ventes å komme med nye pengeløfter enten før eller under COP26.

– Oppskalering av klimafinansieringen har vært en av mine øverste prioriteringer, sier han i en pressemelding.

Har bedt om dobling

I forkant av toppmøtet har det britiske vertskapet skrevet brev til alle rike land for å be dem om å vurdere å doble pengebidragene.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) bekrefter at også Norge har mottatt denne forespørselen.

– Prinsipielt sett er vi tilhengere av det, sier Eide til NTB.

Han legger likevel til at ulike land har ulikt utgangspunkt, og at det er lettere å doble hvis startpunktet er lavt.

Norge lover økning

I forslaget til statsbudsjett for 2022 la den forrige regjeringen opp til å øke klimafinansieringen til 8,2 milliarder kroner, opp fra 6,3 milliarder kroner i 2021.

De borgerliges plan var å doble klimabistanden innen 2025, og i et intervju med VG i september utfordret avtroppende statsminister Erna Solberg (H) sin etterfølger Jonas Gahr Støre (Ap) til å matche dette.

Eide vil ikke avsløre nøyaktig hvor mye den sittende regjeringen legger opp til å øke summen med. Det svaret kommer først under COP26, opplyser han.

– Det kommer til å bli mer, sier Eide.

– Men det nøyaktige svaret kommer når det kommer.

(©NTB)