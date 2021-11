Arbaflame som er et porteføljeselskap under Carbon Transition, har inngått en intensjonsavtale (LoI) med Romanias energidepartement, fremgår av en børsmelding fredag.

Under avtalen vil Arbaflame og departementet samarbeidet om et verifiseringstestprogram for erstatning av kull, gjennom første halvdel av 2022. Gitt suksessfullt utfall av testprogrammet vil Romanias energidepartement tildele Arbaflame en 10-års avtaksavtale for 100.000 tonn pr år med Arbacore tre-pellets, produsert ved nye fasilitet som vil bygges i Romania, opplyses det.

Avtalen legger også opp til ytterligere kapasitetsutvidelse på 2 millioner tonn pr år, som tilsvarer om lag 10 prosent av Romanias årlige kullforbruk.